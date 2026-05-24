파죽의 포스트시즌 10연승 뉴욕 닉스, 27년 만에 챔프전 진출 눈앞…클리블랜드에 3연승

세줄 요약 뉴욕 닉스가 클리블랜드 캐벌리어스를 121-108로 제압하고 동부 콘퍼런스 결승 3연승을 기록했다. 포스트시즌 10연승을 이어가며 1999년 이후 27년 만의 챔피언결정전 진출까지 1승만 남겼다. 뉴욕 닉스, 클리블랜드 원정 3차전 완승

브런슨 30점 앞세워 동부 결승 3연승

포스트시즌 10연승, 챔프전 1승 남김

이미지 확대 뉴욕 닉스의 제일런 브런슨.AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 뉴욕 닉스의 제일런 브런슨.AP 연합뉴스

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미국 프로농구(NBA) 뉴욕 닉스가 동부 콘퍼런스 결승(7전4승제)에서 클리블랜드 캐벌리어스에 3연승을 거두고 1999년 이후 27년 만에 챔피언결정전 진출에 1승만을 남겨뒀다.뉴욕은 24일(한국시간) 미국 오하이오주 클리블랜드의 로켓 아레나에서 열린 2025~26 NBA 동부 콘퍼런스 결승 클리브랜드와의 3차전 경기에서 121-108로 승리했다.자신들의 홈인 뉴욕 매디슨 스퀘어가든에서 1~2차전을 모두 승리한 뉴욕은 원정 경기에서도 승리하면서 NBA 파이널 진출을 위해 단 1승만을 남겨두게 됐다. 이와 함께 뉴욕은 이번 시즌 포스트시즌에서 10연승을 달리며 압도적인 상승세를 보였다. 4차전은 26일 같은 장소에서 열린다.뉴욕은 지난 1999년 챔프전에 진출한 뒤 27년 만에 챔프전 진출을 노리고 있다. 뉴욕은 1970년과 1973년 NBA 챔피언에 오른 바 있고 1999년을 비롯해 6차례 준우승을 기록했다.2차전에서 19점 14어시스트로 더블더블을 기록했던 제일런 브런슨은 이날도 30점을 몰아넣으며 6어시스트를 기록해 팀 승리에 기여했다. 미칼 브리지스가 22점 6리바운드로 득점을 보탰다.1쿼터를 37-27로 앞선 뉴욕은 2쿼터 클리블랜드의 추격전 속에 48-48 동점을 내주기도 했으나 곧바로 반격에 나서 전반을 60-54로 마쳤고 후반엔 두 자릿수 격차를 회복해 완승을 거뒀다.뉴욕은 속공 상황에서 클리블랜드를 압도하며 17-4의 속공 득점을 기록했다. 또 높은 야투 성공율로 선발 5명 중 4명이 50%이상의 야투 성공률을 보였다.클리블랜드는 에번 모블리가 24점 6리바운드 도너번 미첼이 23점으로 분투했으나 이번에도 뉴욕을 넘지 못한 채 벼랑 끝에 몰렸다.