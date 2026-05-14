청주 KB, 박지수 WKBL 역대 최고액인 총액 10억 원에 잔류계약…윤예빈도 영입하며 높이와 수비 보강

세줄 요약 청주 KB가 FA 최대어 박지수를 WKBL 역대 최고액인 총액 10억원, 2년 계약으로 잔류시켰다. 윤예빈도 총액 4억5000만원, 3년 계약으로 영입해 허예은과 함께 가드진을 강화했다. 박지수는 새 시즌 주장을 맡아 우승 도전에 나선다. 박지수, WKBL 역대 최고액 10억원 잔류 계약

윤예빈 영입, 허예은과 가드진 경쟁력 강화

박지수, 새 시즌 주장 맡아 우승 도전 선언

이미지 확대 박지수. 청주 KB 제공 닫기 이미지 확대 보기 박지수. 청주 KB 제공

이미지 확대 윤예빈.청주 KB 제공 닫기 이미지 확대 보기 윤예빈.청주 KB 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여자프로농구 청주 KB가 자유계약선수(FA) 최대어인 박지수를 WKBL 역대 최고액으로 잔류시켰다. 또 윤예빈을 영입하면서 막강 가드진을 구축하게 됐다.KB는 14일 FA신분인 박지수와 총액 10억원 계약기간 2년에 FA계약을 체결했다고 밝혔다. KB는 이와함께 용인 삼성생명에서 활약하다 FA신분이 된 윤예빈과도 총액 4억5000만원에 3년 계약을 맺었다고 덧붙였다.WKBL 최고 연봉 기록을 경신하게 된 박지수는 다음 시즌 팀의 주장을 맡아 코트 안팎에서 구심점 역할을 수행하게 된다고 KB는 설명했다.박지수의 연봉 5억 원은 여자 프로농구 FA 역사에서 2022년 4년간 연간 총액 4억 5000만원의 대우를 받고 신한은행에서 우리은행으로 이적한 김단비를 뛰어넘는 최고 대우다.2016년 WKBL 신인드래프트에서 전체 1순위로 KB의 지명을 받은 박지수는 2023~24시즌 여자 프로농구 사상 최초로 8관왕(정규리그 MVP·득점상·2점 야투상·리바운드상·블록상·윤덕주상·우수수비선수상·베스트5)에 오르는 등 리그 최고의 선수로 평가받는다.KB는 박지수 잔류와 함께 강이슬의 우리은행행으로 공백이 생긴 자리에 윤예빈을 영입했다. KB는 “윤예빈 선수는 오래 전부터 관심을 갖고 지켜봐 온 선수”라며 “풍부한 경험과 성실함을 겸비한 만큼 백코트 경쟁력을 강화하는 데 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.박지수는 “늘 응원해주시는 팬들과 깊은 신뢰를 보내주신 구단에 감사드린다”며 “큰 책임감을 느끼고 있으며 함께하는 동료와 최선을 다하는 모습을 보여드리겠다”고 각오를 밝혔다.박지수는 KBS와의 인터뷰에서 “KB에서 10년 가까이 뛰면서 늘 우승 후보라는 얘기를 들었지만 신한은행의 ‘레알 신한 시절’과 우리은행 왕조 시절처럼 연속 우승을 달성해 본 적이 없기 때문에 새로운 시즌 주장으로 팀을 단단하게 만들고 우승하고 싶은 마음이 크다”고 말했다.KB는 박지수의 잔류와 함께 윤예빈을 영입해 허예은과 함께 단단한 가드진을 구축하게 됐다. 180㎝인 윤예빈은 장신 가드로 높이와 함께 빠른 스피드를 갖춰 상대팀 가드의 부담을 가중시키는 장점이 있다.윤예빈은 “새로운 도전을 시작하게 되어 기쁘고 감사하다”면서 “지난 10년간 함께했던 삼성생명 농구단과 팬 여러분께 진심으로 감사드리며 모든 기억들을 소중히 간직하겠다”고 친정 구단에 대한 감사의 인사도 함께 전했다.