전력분석원에서 돌풍의 팀 감독으로…손창환 소노 감독 “1막은 이제 끝났고 2막 준비하겠다”

세줄 요약 손창환 소노 감독은 첫 시즌에 창단 첫 플레이오프와 준우승을 이끌며 “1막은 끝났다”고 했다. 슈퍼팀 KCC의 위압감도 인정하면서 선수들의 헌신에 고마움과 미안함을 전했고, 다음 시즌엔 더 보완해 한 단계 높은 팀을 만들겠다고 다짐했다. 창단 첫 PO·준우승, 손창환 첫 시즌 성과

약체 평가 뒤집은 10연승과 PO 연승 행진

KCC 슈퍼팀 인정, 다음 시즌 보완 다짐

이미지 확대 손창환 고양 소노 감독이 13일 경기 고양소노아레나에서 열린 2025~26 프로농구 챔피언결정전 5차전 부산 KCC와의 경기에서 선수들에게 작전 지시를 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 손창환 고양 소노 감독이 13일 경기 고양소노아레나에서 열린 2025~26 프로농구 챔피언결정전 5차전 부산 KCC와의 경기에서 선수들에게 작전 지시를 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 손창환 고양 소노 감독이 13일 경기 고양소노아레나에서 열린 2025~26 프로농구 챔피언결정전 5차전 소노와 부산 KCC의 경기에서 답답한 듯 머리를 만지고 있다. 2026.5.13 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 손창환 고양 소노 감독이 13일 경기 고양소노아레나에서 열린 2025~26 프로농구 챔피언결정전 5차전 소노와 부산 KCC의 경기에서 답답한 듯 머리를 만지고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

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프로농구 고양 소노를 맡은 첫 시즌에 팀을 창단 첫 플레이오프(PO)와 준우승으로 이끌며 인상적인 지도력을 선보인 손창환 감독은 “이제 1막은 끝났고 2막을 준비해야 한다”고 담담한 표정을 지었다.손 감독은 13일 경기 고양소노아레나에서 열린 부산 KCC와의 2025~26 프로농구 챔피언결정전(7전4승제) 5차전을 마치고 “선수들에게 정규리그와 PO를 보내면서 못난 감독을 만나 고생도 많이 하게 해 고맙고 미안하다는 마음을 전하고 싶다”고 말했다.손 감독은 슈퍼팀 KCC와의 챔프전을 돌아보며 “70%에 도달하는 것이 쉽지 않다는 것을 다시 한번 느꼈고 ‘슈퍼팀’과 맞서서 열심히 뛴 선수들에게 고생했다고 말하고 싶다”고 말했다.그러면서 그는 “KCC는 하나를 막으면 옆에서 터지니 당황스러웠다. 우리 선수들은 본인 역량을 100% 이상 발휘해준 것 같은데 저 팀의 위압감이 다른 팀과는 다르다”면서 “‘슈퍼팀’에 경의를 표한다”고 실력을 인정했다.그렇지만 이번 시즌 손 감독과 소노가 보여준 경기력은 인상적이었다. 2023년 창단 이후 하위권에 머물던 소노는 시즌 초반 약체로 분류됐지만 점차 경기력을 회복하더니 시즌 막판 놀라운 10연승 행진으로 창단 첫 PO에 진출하는 기염을 토했고 6강 PO와 4강 PO에서 모두 3연승으로 서울 SK와 창원 LG를 거꾸러뜨리며 챔프전에 오르는 모습을 보였다.송교창과 허훈, 허웅, 최준용의 빅4로 구성된 KCC와의 챔프전 1·2차전에서 경험 부족을 드러내며 완패를 당했지만 3차전 한 점 차 접전으로 KCC 간담을 서늘하게 하더니 4차전은 한 점 차로 잡는 모습을 보였다.무명의 선수 시절과 전력분석원, 초보 감독이라는 시선에도 지도력을 인정받으며 내년 시즌을 더욱 기대하게 만들었다.손 감독은 “새로운 시작이 기다리고 있으니 다음 시즌 더 멋있는 팀으로 이끌 수 있게 선수들과 합심해서 만들어가겠다”면서 “PO에서 챔프전까지 와서 이렇게 할 수 있을 거라고 상상이나 했겠나. 원래 목표가 6강과 5할 승률이었는데 그걸 이뤄준 것만으로도 선수들이 대견하다. 그 이상의 것은 과분하다”고 말했다.손 감독은 더 높은 곳으로 도전하고자 “많은 부분을 보완해야 할 것 같다”면서 “생각한다고 다 되는 것은 아니니까 여러 상황을 보며 준비할 것”이라고 말했다.