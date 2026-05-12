우승은 이제 무리인가…‘패패패패’ 르브론 “미래 잘 모르겠다”

레이커스, 오클라호마시티에 4연패

제임스 24점 12리바운드에도 패배

이미지 확대 르브론 제임스(로스앤젤레스 레이커스)가 12일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 2025~26 미국 프로농구(NBA) 서부 콘퍼런스 플레이오프 4강(7전4승제) 4차전 오클라호마시티 선더와 맞대결에서 패한 뒤 아쉬운 표정으로 코트를 바라보고 있다. 2026.5.11 닫기 이미지 확대 보기 르브론 제임스(로스앤젤레스 레이커스)가 12일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 2025~26 미국 프로농구(NBA) 서부 콘퍼런스 플레이오프 4강(7전4승제) 4차전 오클라호마시티 선더와 맞대결에서 패한 뒤 아쉬운 표정으로 코트를 바라보고 있다. 2026.5.11

세줄 요약 르브론 제임스가 이끄는 레이커스가 오클라호마시티에 1~4차전을 모두 내주며 플레이오프 4강에서 탈락했다. 제임스는 24득점 12리바운드로 분전했지만 역전 기회를 놓쳤고, 경기 뒤 미래를 모르겠다며 은퇴 가능성도 열어뒀다. 레이커스, 오클라호마시티에 4전 전패로 탈락

르브론, 24득점 12리바운드에도 역전 실패

경기 뒤 미래 불투명 발언, 은퇴 해석 확산

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만 42세에도 녹슬지 않은 기량을 과시하던 르브론 제임스(로스앤젤레스 레이커스)가 4전 4패로 씁쓸하게 시즌을 마쳤다. 자신이 중심이 돼서 팀을 우승으로 이끌던 모습도 이제는 전설로만 회자되는 옛이야기가 됐다.레이커스는 12일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 2025~26 미국 프로농구(NBA) 서부 콘퍼런스 플레이오프 4강(7전4승제) 4차전 오클라호마시티 선더와 맞대결에서 110-115로 패배했다. 이로써 레이커스는 지난해 우승팀 오클라호마시티에 1~4차전을 내리 내주며 봄농구를 마치게 됐다. 오클라호마시티는 이번 시즌 레이커스를 상대로 정규 시즌 포함 8전 전승을 거두며 천적 관계를 이어갔다.제임스는 이날 24득점 12리바운드를 기록하며 분전했지만 팀의 패배를 막지 못했다. 경기 종료 20초 전 110-111로 뒤지던 상황에서 드라이빙 슛을 놓쳐 역전 기회를 스스로 날리며 아쉬운 모습도 보였다.2003년 클리블랜드 캐벌리어스 유니폼을 입고 NBA에 데뷔한 제임스는 마이애미 히트, 클리블랜드, 레이커스를 오가며 우승 반지 4개를 얻었다. 우승한 시즌 모두 파이널 최우수선수(MVP)가 제임스였다. 정규리그 MVP에도 네 차례 선정되는 등 제임스는 NBA의 아이콘으로 자리 잡았다.레이커스는 제임스, 루카 돈치치 등 스타 선수들을 앞세워 이번 시즌 정상에 도전했다. 그러나 돈치치가 햄스트링 부상으로 플레이오프에 출전하지 못했고 오스틴 리브스도 부상 때문에 기량을 발휘하지 못해 오클라호마시티에 맥없이 무너졌다.이번 플레이오프에서 회춘했다는 평가를 들었던 제임스지만 평균적으로 예년만 못한 것도 사실이다. 제임스는 이날 경기가 끝난 뒤 현장 취재진과의 인터뷰에서 “미래가 어떻게 될지 모르겠다. 가족과 이야기를 나눌 것이며, 때가 오면 내가 무엇을 결정했는지 알게 될 것”이라고 밝혔다.해당 발언은 제임스가 은퇴할 수도 있다는 의미로 해석되는 등 다양한 분석이 오가고 있다. 제임스는 “모든 것을 해봤다. 이 리그에서 더 이상 보여줄 것이 없다”면서 “그래서 경쟁하고 우승을 노리는 것이 동기 부여가 될 것”이라고 말했다.