팔꿈치 가격 퇴장 웸반야마, 중징계 없이 PO 5차전 출격 가능…추가 징계 여부 놓고 논란도

이미지 확대 빅토르 웸반야마(왼쪽). 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 빅토르 웸반야마(왼쪽). 연합뉴스

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미국프로농구(NBA) 샌안토니오 스퍼스의 간판스타인 빅토르 웸반야마가 팔꿈치 가격 반칙으로 인한 퇴장과는 별도로 추가 징계를 받지 않게 됐다. 이에 따라 미네소타 팀버울브스와의 플레이오프(7전4승제) 5차전 출전이 가능해졌다.NBA 사무국은 12일(한국시간) 지난 11일 열린 서부콘퍼런스 플레이오프 4강 미네소타와의 4차전 경기 장면을 검토한 뒤 웸반야마에게 추가 징계를 내리지 않기로 했다고 밝혔다.224㎝의 장신인 웸반야마는 지난 11일 열린 미네소타와의 4차전 2쿼터 8분 39초를 남기고 공격 리바운드를 잡은 뒤 팔꿈치를 휘둘러 나즈 리드의 턱을 가격했다.당초 심판진은 웸반야마의 공격자 파울로 판정했지만 비디오 리뷰를 통해 웸반야마의 팔꿈치가 리드의 턱과 목부위를 정통으로 가격한 것으로 확인되면서 목위 과도한 접촉(플래그런트2) 파울로 상향하고 곧바로 퇴장시켰다.NBA에는 파울에도 등급이 있는데 일반적인 신체접촉의 경우 일반 파울이 불리지만 불필요한 과도한 접촉의 경우 플래그런트 1과 2로 나눠 처벌하도록 규정하고 있다. 플래그런트 2의 경우 명백히 불필요한 접촉을 하는 경우로 자유투 2개와 공격권 유지에 해당 선수를 즉각 퇴장하도록 한다. 웸반야마가 퇴장당한 뒤 샌안토니는 미네소타에 109-114로 졌고 시리즈 전적 2승 2패가 됐다.웸반야마는 벌금과 함께 출전정지같은 추가 징계를 피하게 되면서 13일 홈구장인 프로스트 뱅크 센터에서 열리는 5차전에 출전할 수 있다.플래그런트 파울은 누적되며 한 시즌에 플래그런트 파울 포인트가 일정 수치를 넘으면 자동 출전 정지 처분을 받게 된다. 웸반야마가 추가 징계 없이 넘어간 것은 과거 플래그런트 파울을 범한 사례가 없기 때문에 이를 참작한 것이라는 보도도 나왔다.하지만 일부에서는 웸반야마의 행위가 충분히 출전정지에 해당할 수 있는데도 흥행을 위해 이를 NBA사무국이 묵인했다는 주장도 나온다.ESPN의 간판 해설가인 스티븐 스미스는 “웸반야마가 징계를 피한다면 그것은 그가 빅터 웸반야마이기 때문이고 모두가 그를 보고 싶어하기 때문”이라면서 “그것이 그를 구할 수 있겠지만 플레이 자체는 5차전 출전 정지에 해당한다”고 주장했다.실제로 클리블랜드 캐벌리어스 소속이었던 JR 스미스는 2013년 보스턴 셀틱스와의 플레이오프경기에서 제이슨 테리의 턱을 팔꿈치로 가격해 퇴장당하고 한 경기 출장 정지 처분을 받았다.미치 존슨 샌안토니오 감독은 “웸반야마가 매 경기 공격적인 신체 접촉을 견디고 있다”며 “그가 고의로 팔꿈치를 사용한 것은 아니며 상대 선수들의 도발에 반응한 것이었다”고 옹호했다.