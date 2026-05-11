소노 ‘1점 차 승리 드라마’… 챔프전 벼랑 끝서 기사회생

KCC 81-80 제압… 3연패서 끊어

이미지 확대 고양 소노 임동섭(왼쪽)과 이정현이 10일 부산 사직실내체육관에서 열린 2025~26 프로농구 챔피언결정전 4차전에서 81-80으로 승리한 뒤 기뻐하고 있다.

부산 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 고양 소노 임동섭(왼쪽)과 이정현이 10일 부산 사직실내체육관에서 열린 2025~26 프로농구 챔피언결정전 4차전에서 81-80으로 승리한 뒤 기뻐하고 있다.

부산 뉴시스

2026-05-11 B7면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“노력이, 열정이 재능을 이긴 날이라고 표현하고 싶다.”(손창환 고양 소노 감독)자유투 때문에 1점 차로 졌던 설움을 이번에는 자유투로 얻어낸 1점 차 승리로 되갚아줬다. 프로농구 챔피언결정전(7전4승제)에서 3연패를 당하며 벼랑 끝에 내몰렸던 소노가 홈에서 축포를 터뜨릴 준비를 다 마친 ‘슈퍼팀’ 부산 KCC의 잔칫상을 제대로 엎었다.소노는 10일 부산 사직체육관에서 열린 2025~26 프로농구 챔프전 4차전에서 81-80으로 승리했다. 종료 직전까지 80-80으로 팽팽했던 경기는 0.9초를 남기고 소노 에이스 이정현이 골밑 슛 동작 때 KCC 최준용의 파울을 유도하면서 마지막에 희비가 갈렸다. 이정현은 첫 번째 자유투를 성공한 뒤 두 번째 자유투를 일부러 놓쳐 시간이 흐르게 하고 경기를 그대로 끝냈다.전날과는 정반대의 결과였다. 소노는 전날 87-86으로 앞서다가 종료 직전 숀 롱을 수비하던 네이던 나이트가 파울을 범해 자유투를 내줬고, 롱이 자유투 2개를 모두 성공하면서 87-88로 졌다. 3, 4차전 모두 마지막에 한 끗 차이로 갈렸을 만큼 두 팀의 경기력이 치열하고도 팽팽했다.전반만 해도 소노에게 분위기가 기울었다. 소노는 전반에 케빈 켐바오가 10점, 이정현이 3점슛 2개 포함 9점 등으로 활약하며 47-36으로 앞섰다. 그러나 3쿼터 들어 분위기를 잡은 KCC가 61-61까지 따라붙은 뒤 허웅의 2점슛으로 역전에 성공했다.3쿼터 막판부터는 누가 이길지 쉽사리 예측할 수 없는 접전이 펼쳐졌다. 소노가 다시 전열을 가다듬고 종료 5분 가량 남았을 때 76-72로 앞섰지만 이정현이 자유투를 놓치고 임동섭이 3점슛을 놓치는 등 실수를 반복하며 어려운 경기를 자초했다. 마지막까지 혼전이었지만 앞서 자유투를 놓쳤던 이정현이 이번에는 직접 자유투를 성공하며 경기를 매조졌다.소노는 이정현이 22점 3어시스트, 나이트가 15점 12리바운드, 임동섭이 3점슛 4개 포함 14점을 넣으며 승리를 이끌었다. KCC는 롱이 25점, 허훈이 18점, 최준용이 17점으로 분전했지만 이날 1만 1336명의 팬들 앞에서 우승컵을 들어 올리는 데 실패했다.손 감독은 경기 전 선수들에게 “올라갈 때 일을 하게 해달라”고 당부했다. 안방으로 돌아가는 길에 다음 경기를 준비할 수 있게 해달라는 주문이었다. 손 감독은 “선수들에게 괴롭혀달라고 했더니 괴롭혀 준다”고 웃으며 “5차전은 무조건 이겨야 한다. 최선을 다하겠다”고 말했다. 이정현은 “3차전을 1점 차로 져서 타격이 있었는데 잘 이겨냈다”면서 “홈으로 가는 만큼 오늘 경기 승리의 기운을 이어 다시 부산으로 내려오는 것을 목표로 다음 경기에 올인하겠다”고 말했다.이상민 KCC 감독은 “푹 쉬고 5차전에서 끝내겠다”는 짧은 각오를 남겼다. 두 팀의 5차전은 13일 경기 고양소노아레나에서 열린다.