박지현, 마침내 WNBA 무대 나선다…LA스팍스 최종 로스터 포함

세줄 요약 박지현이 미국여자프로농구 WNBA LA 스팍스의 정규시즌 최종 로스터에 이름을 올렸다. 드래프트를 거치지 않은 신인으로 등록됐고, 한국 선수로는 정선민과 박지수에 이어 세 번째 WNBA 리거가 됐다. 시즌 첫 경기 출전도 노린다. 박지현, LA 스팍스 최종 로스터 포함

한국 선수로는 WNBA 세 번째 진출

시즌 첫 경기서 정식 데뷔 노림

이미지 확대 박지현.LA 스팍스 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 박지현.LA 스팍스 홈페이지 캡처

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정선민과 박지수에 이어 박지현이 마침내 꿈에 그리던 미국여자프로농구(WNBA) 무대를 한국인으로는 세 번째로 밟게 됐다.박지현의 소속사 에픽스포츠는 8일 “박지현이 WNBA LA 스팍스의 정규시즌 최종 로스터에 포함됐다”고 밝혔다.실제로 LA 스팍스도 홈페이지에 13명의 로스터명단에 박지현의 이름을 올렸다. 등번호 6번을 부여받은 박지현은 드래프트를 거치지 않은 신인으로 표기돼 있다.2023~24시즌을 마치고 아산 우리은행을 떠나 뉴질랜드, 스페인, 호주 등에서 해외 도전을 이어온 박지현은 지난달 LA 스팍스와 루키 계약을 맺고 미국 무대에 도전장을 내밀었다.트레이닝 캠프와 시범경기를 통해 로스터 진입을 위한 생존 경쟁에 돌입한 박지현은 4일 포틀랜드 파이어와의 경기에 출전해 9분 32초를 뛰면서 2점 2리바운드를 기록했다. 한 경기뿐이었지만 박지현의 가능성을 확인한 구단은 그를 개막 엔트리에 포함시켰다.개막최종로스터에 포함되면서 박지현은 정선민, 박지수에 이어 역대 한국 선수 3호 WNBA리거가 됐다. 정선민은 2003 WNBA 드래프트에서 1라운드 8순위로 시애틀 스톰에 지명됐고 박지수는 2018 WNBA 드래프트에서 2라운드 5순위로 라스베이거스 에이시스 유니폼을 입고 활약했다.박지현은 11일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴아레나에서 열리는 라스베이거스와 시즌 첫 경기에서 미국 무대 정식 데뷔를 노린다.