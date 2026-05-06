디펜딩 챔피언 오클라호마시티, 돈치치 없는 레이커스에 완승…동부선 디트로이트가 클리블랜드에 승리

세줄 요약 디펜딩 챔피언 오클라호마시티가 루카 돈치치가 결장한 LA 레이커스를 108-90으로 완파하고 서부 콘퍼런스 준결승 1차전에서 먼저 웃었다. 동부에서는 디트로이트가 케이드 커닝햄과 터바이어스 해리스의 활약으로 클리블랜드를 111-101로 이겼다. 오클라호마시티, 돈치치 빠진 레이커스 완파

홈그렌·길저스 알렉산더·미첼 고른 활약

디트로이트, 클리블랜드 꺾고 동부 1차전 승리

이미지 확대 미국프로농구 오클라호마시티의 샤이 길저스 알렉산더가 6일(한국시간) 미국 오클라호마주 오클라호마시티의 페이컴 센터에서 열린 2025~26 미국프로농구(NBA) 서부 콘퍼런스 준결승(7전 4승제) 1차전에서 LA 레이커스 선수들을 피해 슛을 하고 있다. 오클라호마시티 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국프로농구 오클라호마시티의 샤이 길저스 알렉산더가 6일(한국시간) 미국 오클라호마주 오클라호마시티의 페이컴 센터에서 열린 2025~26 미국프로농구(NBA) 서부 콘퍼런스 준결승(7전 4승제) 1차전에서 LA 레이커스 선수들을 피해 슛을 하고 있다. 오클라호마시티 연합뉴스

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미국프로농구(NBA) 디펜딩 챔피언인 오클라호마시티 선더가 팀의 주축이나 다름없는 루카 돈치치가 부상으로 결장한 로스앤젤레스(LA) 레이커스에 완승을 거두고 기선제압에 성공했다.오클라호마시티는 6일(한국시간) 미국 오클라호마주 오클라호마시티의 페이컴 센터에서 열린 2025~26 NBA 서부 콘퍼런스 준결승(7전 4승제) 1차전에서 레이커스에 108-90으로 승리했다.올 시즌 정규리그에서 서부 콘퍼런스 1위에 오른데다 플레이오프(PO) 1라운드에서 피닉스 선스에도 4연승으로 가볍게 2라운드에 진출한 오클라호마시티는 타이틀 방어를 위한 유리한 고지를 먼저 점령했다.정규리그에서 가진 레이커스와의 4경기에서 평균 29점차로 모두 승리를 거둔 오클라호마시티는 이날도 여유있는 모습을 보였다. 특히 레이커스의 핵심이나 다름없는 돈치치가 빠진 상황에서 41세의 노장 르브론 제임스 혼자만으로 대적하기에는 역부족이었다.1쿼터를 31-26으로 근소하게 앞선 오클라호마시티는 2쿼터 막판 알렉스 카루소의 3점포로 61-53으로 점수차를 벌리며 전반을 마쳤다. 후반에서도 큰 위기를 맞지 않고 여유있게 승리를 거뒀다.쳇 홈그렌이 24점 12리바운드로 더블더블을 기록했고 1라운드에서 맹활약을 펼친 샤이 길저스 알렉산더가 18점 6어시스트, 에이제이 미첼도 18점을 보태며 승리에 기여했다.레이커스는 르브론 제임스가 양 팀 최다인 27점 6어시스트를 쏟아붓고 하치무라 루이가 18점, 마커스 스마트가 12점을 기록했지만 돈치치의 공백이 아쉬웠다.한편 동부 콘퍼런스 준결승 1차전에서도 1번 시드 팀인 디트로이트 피스턴스가 케이드 커닝햄(23점 7어시스트), 터바이어스 해리스(20점 8리바운드)의 쌍끌이 활약을 앞세워 클리블랜드 캐벌리어스에 111-101로 승리했다.