다시 고개 든 ‘슈퍼팀’ KCC의 위력…소노 딱 기다려!

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

다시 고개 든 ‘슈퍼팀’ KCC의 위력…소노 딱 기다려!

류재민 기자
류재민 기자
입력 2026-04-29 05:30
수정 2026-04-29 05:30
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

4강 PO 3차전서 승리하며 유리한 고지
전반 팽팽…3쿼터서 승부 기울며 앞서
막판 추격 정관장, 시간 부족에 아쉬움

세줄 요약
  • KCC, 정관장 83-79 제압하며 3차전 승리
  • 3쿼터 24점 폭발, 전반 동점 뒤 흐름 장악
  • 롱·최준용 맹활약, 챔피언결정전 1승 남김
이미지 확대
28일 부산 사직체육관에서 열린 2025~26 프로농구 4강 플레이오프 3차전 부산 KCC와 안양 정관장의 경기에서 숀 롱(왼쪽)이 리바운드 후 득점에 성공하자 허훈(가운데)이 세리머니를 하고 있다. 2026.4.28 부산 연합뉴스
28일 부산 사직체육관에서 열린 2025~26 프로농구 4강 플레이오프 3차전 부산 KCC와 안양 정관장의 경기에서 숀 롱(왼쪽)이 리바운드 후 득점에 성공하자 허훈(가운데)이 세리머니를 하고 있다. 2026.4.28 부산 연합뉴스


1승 1패의 중요한 길목에서 정규리그 2위 안양 정관장을 만난 부산 KCC가 승리를 거두고 챔피언결정전까지 단 1승만 남겨두게 됐다.

KCC는 28일 부산 사직체육관에서 열린 2025~26 LG전자 프로농구 4강 플레이오프(PO·5전 3승제) 3차전에서 정관장을 83-79로 제압했다. 이로써 KCC는 시리즈 전적 2승 1패로 앞서게 됐다. 역대 4강 PO에서 1승 1패 후 3차전에서 승리한 팀이 챔피언결정전에 오른 확률은 87％(23회 중 20회)로 압도적이다.

KCC는 경기 시작 2분 만에 불필요한 파울이 겹치고 코치 챌린지 2개를 조기에 소진하며 불안하게 출발했다. 그러나 1쿼터 중반부터 빠르게 전열을 정비했고 최준용이 1쿼터에만 9점을 몰아치며 23-18로 앞섰다.

추격이 필요한 정관장은 2쿼터 들어 전성현이 시작과 동시에 연속 3점 슛을 꽂아 넣으며 24-23 역전에 성공했고 이후 거세게 KCC를 몰아붙였다. 렌즈 아반도 역시 외곽포 지원과 함께 장재석의 골밑슛을 저지하는 블록슛으로 공수에서 활약하며 두 팀은 39-39 동점으로 전반을 마무리했다.

이미지 확대
승리의 기쁨 나누는 KCC 선수들
승리의 기쁨 나누는 KCC 선수들 부산 KCC 선수들이 28일 부산 사직체육관에서 열린 2025~26 프로농구 4강 플레이오프 3차전에서 안양 정관장을 꺾고 승리한 후 함께 모여 기뻐하고 있다. 2026.4.28 부산 연합뉴스


팽팽했던 경기는 3쿼터 단숨에 뒤집어졌다. KCC가 24점을 퍼부을 때 정관장은 11점에 그쳤다. 3점이 1개밖에 안 들어갔고 숀 롱과 최준용, 허웅을 제어하지 못하며 끌려갔다. 정관장은 박지훈이 뒤늦게 첫 득점을 올리며 포문을 열었으나 결정적인 순간 잇따른 실책으로 스스로 흐름을 끊었다.

KCC가 63-50으로 13점을 앞선 채 시작된 마지막 쿼터에서 정관장은 거세게 추격했다. 변준형과 문유현의 외곽포가 잇따라 터진 데 이어 종료 2분 42초 전 야투 부진에 시달리던 조니 오브라이언트가 결정적인 3점 슛을 꽂아 넣는 등 활약이 이어졌다. 종료 52초 전 한승희의 득점으로 75-78까지 따라붙었지만 아쉽게도 시간이 너무 부족했다. KCC는 송교창이 종료 29초 전 득점에 성공했고 결국 정관장이 뒤집기엔 역부족이었다.

KCC에서는 롱이 29점 15리바운드로 골 밑을 지배하며 승리의 일등 공신이 됐고, 최준용이 21점 11리바운드로 ‘더블더블’ 활약을 펼치며 승리를 쌍끌이했다. 송교창 역시 11점 7리바운드로 힘을 보탰으며, 허웅은 9점에 스틸 4개를 곁들이며 공수에서 제 몫을 다했다.

정관장에서는 아반도가 17점 7리바운드로 분전하고, 변준형이 16점을 보탰으나 팀 패배를 막지 못했다. 벼랑 끝에 몰린 정관장과 챔피언결정전에 먼저 진출한 고양 소노를 만나기까지 딱 한 걸음만 남겨둔 KCC의 대결은 30일 같은 장소에서 열린다.
류재민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
3차전 결과 KCC의 시리즈 전적은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로