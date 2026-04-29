다시 고개 든 ‘슈퍼팀’ KCC의 위력…소노 딱 기다려!

4강 PO 3차전서 승리하며 유리한 고지

전반 팽팽…3쿼터서 승부 기울며 앞서

막판 추격 정관장, 시간 부족에 아쉬움

세줄 요약 부산 KCC가 정관장을 83-79로 꺾고 4강 PO 3차전을 따냈다. 롱과 최준용이 공격을 주도했고, 3쿼터에 24점을 몰아치며 11점에 그친 정관장을 크게 벌렸다. KCC는 시리즈 전적 2승 1패로 챔피언결정전 진출까지 1승만 남겼다. KCC, 정관장 83-79 제압하며 3차전 승리

3쿼터 24점 폭발, 전반 동점 뒤 흐름 장악

롱·최준용 맹활약, 챔피언결정전 1승 남김

이미지 확대 28일 부산 사직체육관에서 열린 2025~26 프로농구 4강 플레이오프 3차전 부산 KCC와 안양 정관장의 경기에서 숀 롱(왼쪽)이 리바운드 후 득점에 성공하자 허훈(가운데)이 세리머니를 하고 있다. 2026.4.28 부산 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 28일 부산 사직체육관에서 열린 2025~26 프로농구 4강 플레이오프 3차전 부산 KCC와 안양 정관장의 경기에서 숀 롱(왼쪽)이 리바운드 후 득점에 성공하자 허훈(가운데)이 세리머니를 하고 있다. 2026.4.28 부산 연합뉴스

이미지 확대 승리의 기쁨 나누는 KCC 선수들 부산 KCC 선수들이 28일 부산 사직체육관에서 열린 2025~26 프로농구 4강 플레이오프 3차전에서 안양 정관장을 꺾고 승리한 후 함께 모여 기뻐하고 있다. 2026.4.28 부산 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 승리의 기쁨 나누는 KCC 선수들 부산 KCC 선수들이 28일 부산 사직체육관에서 열린 2025~26 프로농구 4강 플레이오프 3차전에서 안양 정관장을 꺾고 승리한 후 함께 모여 기뻐하고 있다. 2026.4.28 부산 연합뉴스

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1승 1패의 중요한 길목에서 정규리그 2위 안양 정관장을 만난 부산 KCC가 승리를 거두고 챔피언결정전까지 단 1승만 남겨두게 됐다.KCC는 28일 부산 사직체육관에서 열린 2025~26 LG전자 프로농구 4강 플레이오프(PO·5전 3승제) 3차전에서 정관장을 83-79로 제압했다. 이로써 KCC는 시리즈 전적 2승 1패로 앞서게 됐다. 역대 4강 PO에서 1승 1패 후 3차전에서 승리한 팀이 챔피언결정전에 오른 확률은 87％(23회 중 20회)로 압도적이다.KCC는 경기 시작 2분 만에 불필요한 파울이 겹치고 코치 챌린지 2개를 조기에 소진하며 불안하게 출발했다. 그러나 1쿼터 중반부터 빠르게 전열을 정비했고 최준용이 1쿼터에만 9점을 몰아치며 23-18로 앞섰다.추격이 필요한 정관장은 2쿼터 들어 전성현이 시작과 동시에 연속 3점 슛을 꽂아 넣으며 24-23 역전에 성공했고 이후 거세게 KCC를 몰아붙였다. 렌즈 아반도 역시 외곽포 지원과 함께 장재석의 골밑슛을 저지하는 블록슛으로 공수에서 활약하며 두 팀은 39-39 동점으로 전반을 마무리했다.팽팽했던 경기는 3쿼터 단숨에 뒤집어졌다. KCC가 24점을 퍼부을 때 정관장은 11점에 그쳤다. 3점이 1개밖에 안 들어갔고 숀 롱과 최준용, 허웅을 제어하지 못하며 끌려갔다. 정관장은 박지훈이 뒤늦게 첫 득점을 올리며 포문을 열었으나 결정적인 순간 잇따른 실책으로 스스로 흐름을 끊었다.KCC가 63-50으로 13점을 앞선 채 시작된 마지막 쿼터에서 정관장은 거세게 추격했다. 변준형과 문유현의 외곽포가 잇따라 터진 데 이어 종료 2분 42초 전 야투 부진에 시달리던 조니 오브라이언트가 결정적인 3점 슛을 꽂아 넣는 등 활약이 이어졌다. 종료 52초 전 한승희의 득점으로 75-78까지 따라붙었지만 아쉽게도 시간이 너무 부족했다. KCC는 송교창이 종료 29초 전 득점에 성공했고 결국 정관장이 뒤집기엔 역부족이었다.KCC에서는 롱이 29점 15리바운드로 골 밑을 지배하며 승리의 일등 공신이 됐고, 최준용이 21점 11리바운드로 ‘더블더블’ 활약을 펼치며 승리를 쌍끌이했다. 송교창 역시 11점 7리바운드로 힘을 보탰으며, 허웅은 9점에 스틸 4개를 곁들이며 공수에서 제 몫을 다했다.정관장에서는 아반도가 17점 7리바운드로 분전하고, 변준형이 16점을 보탰으나 팀 패배를 막지 못했다. 벼랑 끝에 몰린 정관장과 챔피언결정전에 먼저 진출한 고양 소노를 만나기까지 딱 한 걸음만 남겨둔 KCC의 대결은 30일 같은 장소에서 열린다.