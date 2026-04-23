소노, 15점차 열세 뒤집고 LG에 역전승…챔프전 진출 확률 78.6% 잡았다

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창단 이후 처음으로 4강 플레이오프에 진출한 프로농구 고양 소노가 정규리그 1위를 차지한 창원 LG에 15점차 열세를 뒤집고 역전승을 거뒀다.소노는 23일 창원체육관에서 열린 2025~26 LG전자 프로농구 4강 플레이오프(PO·5전3승제) 1차전에서 LG에 69-63으로 승리했다.먼저 1승을 따낸 소노는 창단 첫 챔피언결정전 진출을 위한 유리한 고지를 점령했다. 역대 4강 PO 1차전 승리팀이 챔프전에 진출한 경우는 56차례 중 44회로 78.6%에 달한다. 2차전은 25일 같은 장소에서 열린다.소노는 이날 정규리그에서 양준석과 유기상, 아셈 마레이 등으로 구축한 강력한 수비로 평균 71.8점의 실점밖에 기록하지 않을 정도로 강력한 수비를 자랑한 LG에 고전했다. 소노 공격의 핵으로 정규리그 최우수선수(MVP)인 이정현은 물론 공격의 또 다른 축인 케빈 켐바오가 전반 각각 2점과 4점에 불과할 정도였다.1쿼터부터 LG 양준석과 유기상 등에게 연이어 골밑슛 등을 허용하며 11-19로 뒤진 소노는 2쿼터에서도 외국인 최우수선수(MVP)인 아셈 마레이를 수비하는 과정에서 네이던 나이트가 일찌감치 파울 3개로 파울 트러블에 걸렸다.이정현과 켐바오가 침묵하는 동안 소노에는 이재도가 있었다. 2쿼터 5분35초 이재도가 추격의 3점포를 처음으로 성공한 소노는 전반을 23-36으로 점수차를 좁히는 데 성공했다.3쿼터에서도 서서히 점수차를 좁히던 소노는 이정현의 자유투 2개로 34-42로 추격했고 46-54로 따라잡았다.변화가 생긴 것은 4쿼터 7분 57초 전이었다. 이재도의 드라이브인으로 52-58로 추격의 고삐를 당긴 소노는 나이트의 골밑슛 등으로 순식간에 56-58로 2점차로 좁혔다. 상승세를 탄 소노는 4분 34초 전 켐바오의 자유투로 마침내 58-58 동점을 만들었다. 동점을 만든 순간 4950명의 만원 관중 중 원정 응원을 온 630명의 소노팬들은 열광했다.분위기를 탄 소노는 이재도의 자유투와 나이트의 투핸드 덩크등으로 순식간에 63-60으로 경기를 뒤집었다. 종료 1분30초전 66-60까지 달아난 소노는 종료 47.2초전 이정현의 드라이브인으로 68-62로 달아나며 사실상 승부를 갈랐다.켐바오가 8점에 불과하고 이정현도 13점을 넣었지만 3점슛 2개 포함 17점을 쓸어담은 이재도가 공격을 주도했고 나이트도 17점 11리바운드로 더블더블을 기록했다.LG는 마레이가 21점, 21리바운드 칼 타마요가 19점 5리바운드를 올렸지만 유기상이 9점에 불과한 것이 뼈아팠다.