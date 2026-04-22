고양 소노와 4강 PO 앞둔 창원 LG, 조상현 감독과 3년 재계약으로 힘 실어주기

이미지 확대 조상현 감독. 창원 LG 제공 닫기 이미지 확대 보기 조상현 감독. 창원 LG 제공

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고양 소노와 4강 플레이오프 1차전을 앞두고 프로농구 창원 LG가 조상현 감독과 3년 재계약을 체결하면서 힘 실어주기에 나섰다.LG는 22일 조상현 감독 및 코치진과 2028~29시즌까지 3년 재계약을 체결했다고 밝혔다. 연봉 등 구체적인 조건은 상호 합의에 따라 공개하지 않기로 했다.LG 구단은 “조 감독은 데이터를 기반으로 한 정밀한 분석과 철저한 경기 준비로 전술 유연성이 탁월하다”면서 “선수 개개인의 성장을 끌어내는 동시에 ‘팀 퍼스트’(Team First) 문화를 구축해 지속 가능한 강팀의 토대를 마련했다”고 재계약 배경을 설명했다.LG가 조상현 감독과의 동행을 이어가기로 한 시점이 소노와 4강 PO 1차전을 하루 앞둔 시점이라 조 감독에 대한 신뢰를 보여주기 위한 움직임이다.2022~23시즌 LG 지휘봉을 처음 잡은 조 감독은 부임 기간 팀의 체질 개선을 성공적으로 이끌었다는 평가를 받았다.재임 중 4년 연속 4강 PO 진출을 이뤄냈으며 구단 창단 최초의 챔피언결정전 우승과 올 시즌 12년 만의 정규리그 우승이라는 성과를 냈다.조 감독은 “언제든 대권에 도전할 수 있는 팀을 만들겠다는 약속을 지켜가고 있는 것 같아 다행”이라며 “함께 고생한 코치진도 좋은 조건으로 재계약할 수 있게 배려해 준 구단과 늘 열정적으로 응원해 주시는 팬들에게 감사드린다”고 말했다.