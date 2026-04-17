프로농구 플레이오프, CGV 극장에서 생중계로 본다

이미지 확대 프로농구 플레이오프 CGV 극장 생중계 일정. CGV 제공 닫기 이미지 확대 보기 프로농구 플레이오프 CGV 극장 생중계 일정. CGV 제공

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KBL은 2025~26시즌 프로농구 플레이오프 주요 경기를 CGV 극장에서 생중계한다고 17일 밝혔다.23일일 시작하는 4강 플레이오프 경기를 시작으로 각 경기 원정팀 연고지 내 CGV 극장에서 단독 생중계한다. 4강 플레이오프 기간에는 양쪽 대진의 1차전과 3차전을 대상으로 총 4회 열린다. 챔피언결정전은 2~7차전 원정팀 연고지 내 CGV 극장에서 팬들과 만날 예정이다.특히 다음 달 5일 열리는 챔피언결정전 1차전은 ‘뷰잉파티’로 꾸며진다. 특별 게스트가 참여하는 프리뷰쇼와 다양한 현장 이벤트가 마련될 예정이다. 지난 시즌 챔피언결정전 뷰잉파티는 예매 오픈 약 3분 만에 전석이 매진되는 등 팬들의 관심을 끌었다.프로농구 플레이오프 CGV 극장 생중계 예매 및 세부 일정은 CGV 공식 홈페이지와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.앞서 KBL은 현장을 찾기 어려운 원정팀 팬들에게 대형 스크린과 생생한 사운드를 통해 생동감 넘치는 응원 환경을 제공하기 위해 CJ ENM, CJ CGV 간 3자 업무협약을 지난해 9월 체결했다.