‘고의패배 의혹’ 명예도 성적도 잃은 전희철의 봄…KBL 레전드의 쓸쓸한 결말

6강 플레이오프에서 소노에 역전패
3연패 당하며 쓸쓸히 봄 농구 마쳐
“선수들 최선 다해…마무리 아쉽다”
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전희철 서울 SK 감독이 16일 경기 고양소노아레나에서 열린 2025~26 프로농구 6강 플레이오프 3차전 고양 소노와의 경기에서 1쿼터 코트를 지켜보고 있다. 2026.4.16 뉴스1
최선을 다하지 않는 것만큼 스포츠의 가치를 추락시키는 행위는 없다. 그간 쌓아온 명예도, 성적도 잃은 씁쓸한 봄이다.
서울 SK가 봄 농구에서 쓸쓸하게 퇴장했다. SK는 16일 경기 고양소노아레나에서 열린 2025~26 프로농구 6강 플레이오프(5전3승제)에서 고양 소노에 65-66으로 졌다. 1차전 76-105, 2차전 72-80에 이어 내리 3연패다.
경기 막판 뒷심을 발휘하며 65-64로 앞섰지만 네이던 나이트의 마지막 역전 결승 득점을 못 막아내면서 아쉽게 됐다. 지친 선수들의 발이 쉽사리 떨어지지 않았고, 시간은 있었지만 상대 코트로 달려갈 힘도 없던 탓에 결국 뼈아픈 역전패를 당했다.
이번 SK의 결말이 더 비극적인 것은 정규리그 마지막 경기에서 고의 패배 의혹을 샀기 때문이다. SK는 주전 선수들을 빼고 임한 지난 8일 안양 정관장전에서 대놓고 이기지 않기 위한 모습을 보이며 65-67로 졌다. 덕분에 정규시즌 맞대결 전적이 4승 2패로 앞선 소노와 대진을 성사시킬 수 있었다. SK는 부산 KCC에게는 2승 4패로 열세였다.
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고양 소노 선수들이 경기 고양소노아레나에서 열린 2025~26 프로농구 6강 플레이오프 3차전에서 서울 SK를 꺾고 4강 플레이오프 진출을 확정한 뒤 얼싸안고 기뻐하고 있다. 2026.4.16 뉴스1
승부조작까지는 아니었지만 결국 한국농구연맹(KBL)은 재정위원회를 열고 전희철 SK 감독에게 500만원을 부과하는 한편 SK에 경고를 내렸다. SK 측은 오해를 살 만했다는 것은 인정하면서도 “경기 경험이 없는 선수들이 여럿 코트에 나서다 보니 어수선한 상황이 벌어졌을 뿐”이라고 항변했다.
별다른 구설 없이 KBL을 대표하는 명장으로 자리매김한 전 감독이었기에 충격이 더 컸다. 전 감독이 팀을 이끈 2021~22시즌부터 지난 시즌까지 SK는 4시즌 중 3시즌을 챔피언결정전에 올랐다. 정규리그 마지막 경기와 달리 정면 승부를 피하지 않고 늘 최선을 다한 결과 1번의 우승과 2번의 준우승을 차지했다.
경기 후 전 감독은 눈시울이 붉어졌다. 그는 “오늘 경기만 보면 준비한 대로 잘 됐다. 수비는 90% 이상 잘 수행해 줬다”면서도 “공격에서 선수들 몸 상태로 인해 잘 안 나왔던 것 같다”고 평가했다. 한 시즌 고생한 선수들에게는 “최선을 다했고 투혼을 보여줬다”고 칭찬했다. 논란과 관련해 사과했던 전 감독은 “마무리에서 좋지 않은 모습을 보여서 아쉬운 시즌이었다”고 되짚었다.
성적이라도 났으면 불가피한 결정이었다고 두둔할 수 있었겠으나 이날 패배로 소득은 없고 잃기만 했다. 내내 잘해왔던 전 감독의 경력에도 커다란 오점만 남는 시즌이 됐다.
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SK가 정규리그 마지막 경기에서 의도적으로 진 이유는?