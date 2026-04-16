‘패승승승’ 삼성생명, 5년 만에 챔프전 진출

여자농구 PO 4차전 하나은행 꺾어

2020~21 시즌에도 업셋 우승 경험



우리은행, 새 감독에 전주원 임명

이미지 확대 15일 경기 용인실내체육관에서 열린 여자프로농구 플레이오프 4차전 하나은행과의 경기에서 승리하며 챔피언결정전에 진출하게 된 삼성생명 선수들이 서로 얼싸안고 기뻐하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일 경기 용인실내체육관에서 열린 여자프로농구 플레이오프 4차전 하나은행과의 경기에서 승리하며 챔피언결정전에 진출하게 된 삼성생명 선수들이 서로 얼싸안고 기뻐하고 있다.

연합뉴스

2026-04-16 B6면

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2021년의 향기가 난다. 정규리그 3위 용인 삼성생명이 플레이오프(5전3승제)에서 2위 부천 하나은행을 꺾고 챔피언결정전에 진출했다. 2021년 이후 5년 만이다.삼성생명은 15일 경기 용인실내체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 플레이오프 4차전에서 하나은행을 58-53으로 꺾었다. 1차전을 내줬지만 2~4차전을 내리 잡아냈다.초반부터 접전이 이어졌다. 1쿼터 초반 나온 7점 차가 이날 경기 최다 점수 차였다. 3쿼터가 끝나고도 1점 차였던 두 팀은 4쿼터 막판까지도 동점 접전을 이어갔다. 종료 1분 26초 전 배혜윤이 득점과 함께 자유투를 얻어내며 균열이 생겼다. 배혜윤의 득점으로 56-53으로 달아난 삼성생명은 막판 하나은행의 거센 반격을 막아냈고 종료 10.2초 전 이해란이 자유투를 모두 성공시키며 승리를 확정했다.삼성생명은 강유림이 3점슛 4개 포함 20점 4리바운드로 활약하며 승리를 이끌었다. 하나은행은 이이지마 사키가 15점으로 분전했지만 아쉽게 됐다. 이번 시즌을 끝으로 은퇴를 선언한 하나은행 김정은은 우승의 꿈을 이루지 못한 채 퇴장하게 됐다.삼성생명은 2020~21 시즌에도 정규리그 4위로 챔피언결정전에 진출해 우승한 바 있다. 하상윤 삼성생명 감독은 “좋은 기억을 재현해 보겠다”면서 “챔프전 5차전까지 가서 우승할 것”이라고 말했다. 청주 KB와의 챔피언결정전은 22일부터 시작한다. 강유림도 “재밌는 결과를 만들어 보겠다”고 다짐했다.한편 플레이오프에서 탈락한 아산 우리은행은 이날 위성우 감독 대신 전주원 코치를 신임 감독으로 임명한다고 밝혔다. 위 감독은 2012년 우리은행 사령탑에 올라 정규리그 10회, 챔피언결정전 우승 8회의 위업을 달성하고 물러나게 됐다. 2000 시드니올림픽 4강 신화의 주역인 전 신임 감독은 14년간 우리은행 코치로 위 감독을 보좌했다. 2020 도쿄올림픽에서는 국가대표 감독도 맡았다.