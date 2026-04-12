‘고의 패배’ 의혹 SK, 성난 소노에 PO 1차전 29점차 패배

이미지 확대 프로농구 소노 이정현이 12일 서울 송파구 잠실학생체육관에서 열린 6강 플레이오프 1차전 서울 SK와 경기에서 슛을 성공시킨 뒤 포효하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 프로농구 소노 이정현이 12일 서울 송파구 잠실학생체육관에서 열린 6강 플레이오프 1차전 서울 SK와 경기에서 슛을 성공시킨 뒤 포효하고 있다. 뉴시스

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늑대 피하려다 호랑이에게 물린 격이었다. 상대 전적에서 열세였던 6위 부산 KCC 대신 5위 고양 소노를 택하면서 ‘고의 패배’ 의혹을 받은 서울 SK가 이정현과 케빈 켐바오가 폭발한 소노에 제대로 응징당했다.SK는 12일 서울 송파구 잠실학생체육관에서 열린 2025~26 프로농구 6강 플레이오프 1차전 소노와의 홈 경기에서 76-105로 패배했다.소노는 1쿼터 초반부터 이정현-켐바오 외곽포로 득점 사냥에 나섰고, 시작 3분여 만에 3-14로 달아났다. 그러나 SK는 자밀 워니의 골 밑 공략과 김형빈-알빈 톨렌티노 외곽포로 추격하며 21-22까지 따라갔다. 2쿼터 초반에는 톨렌티노-에디 다니엘의 득점에 힘입어 27-24로 역전하기도 했다.그러나 거기까지였다. 이번 정규리그에서 생애 첫 최우수선수(MVP)에 선정된 ‘별 중의 별’ 이정현의 연속 3점포에 당하면서 39-50으로 전반을 내줬다. 3쿼터는 정규리그 신인상에 빛나는 켐바오의 무대였다. SK의 공격이 실패하면 여지없이 뚫고 들어가 골 밑에서 점수를 내고, 수비가 느슨해지면 외곽에서 3점포를 꽂으며 3쿼터를 52-77로 벌렸다.SK는 워니를 활용한 이른바 ‘워니GO’ 공격을 봉쇄당하면서 허둥거렸다. 워니가 공을 잡으면 2~3명이 달라붙어 꼼짝 못 하게 만드는 장면이 자주 포착됐다. 전희철 SK 감독이 3쿼터 작전 타임 때 “자신 있게 가라”고 지시했지만 선수들은 이미 전의를 상실한 상태였다. 애처로울 정도로 두들겨 맞은 끝에 결국 29점 차로 1차전을 내줬다.앞서 SK는 3위 자리가 걸린 지난 8일 안양 정관장과의 정규리그 최종전에서 석연치 않은 자유투 에어볼로 지면서 의혹을 샀다. 플레이오프 출격을 앞둔 이정현은 “6강 상대로 SK가 (우리를) 선택한 것 같다. 그런 부분에서 자극을 느끼고 반드시 이길 수 있도록 열심히 뛰겠다”고 전의를 불태운 바 있다. 전 감독은 이날 경기 후 인터뷰에서 “할 말 없는 참패다. 2차전은 다른 경기력을 보여드리고자 노력할 것”이라고 밝혔다.SK를 1차전에서 잡은 소노는 사상 첫 4강 PO 진출 가능성을 키웠다. 6강 PO에서 1차전 승리 팀이 4강에 진출한 경우는 전체 56차례 중 51차례(91.1%)다. SK와 소노는 14일 오후 7시 같은 곳에서 2차전을 치른다.