2위 경쟁하던 서울 SK, 삼성에 덜미…정관장 2위로 4강 플레이오프 직행

이미지 확대 안양 정관장 선수들.KBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 안양 정관장 선수들.KBL 제공

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2위 경쟁을 펼치던 프로농구 서울 SK가 같은 서울 연고팀인 서울 삼성에 덜미를 잡혔다. SK가 패하면서 안양 정관장이 2위를 확보해 4강 플레이오프에 직행했다.SK는 6일 잠실학생체육관에서 열린 2025~26 LG전자 프로농구 삼성과의 경기에서 75-93으로 패했다. 32승 21패를 기록한 SK는 남은 한 경기 결과와 관계없이 2위 정관장(34승 19패)에 2경기 차를 좁히지 못하면서 순위를 뒤집을 수 없게 됐다.통산 정규리그 2회, 챔피언결정전 4회 우승에 빛나는 정관장은 6강 플레이오프에서 물러났던 지난 시즌에 이어 2년 연속 포스트시즌에 진출했다. 특히 4강 플레이오프 직행은 통합 우승을 차지한 2022~23시즌 이후 3년 만이다.정규리그 2위를 확정한 정관장은 오는 24일 3위-6위 팀 간 6강 플레이오프의 승자와 4강 플레이오프에서 격돌한다.프로농구는 8일 5개 구장에서 동시에 정규리그 마지막 경기가 열린 뒤 12일 6강 플레이오프에 돌입한다. 4위-5위, 3위-6위 팀이 맞붙는 6강의 승자가 각각 정규리그 우승팀 창원 LG(36승 17패), 2위 정관장과 4강에서 격돌한다.LG와 정관장이 각각 1,2위를 확정한 상황에서 나머지 3~4위와 5~6위 팀의 순위는 결정되지 않았다. SK는 이날 패하면서 원주 DB와 공동 3위가 돼 최종전 결과에 따라 3·4위가 바뀔 수 있다. 공동 5위인 고양 소노와 부산 KCC 순위도 결정되지 않았다.뿐만 아니라 이날 삼성이 승리하면서 7위 수원 kt(26승 27패)와 8위 울산 현대모비스(17승 36패)의 순위는 결정됐지만 대구 한국가스공사와 삼성은 공동 9위(16승 37패)로 꼴찌경쟁도 펼쳐지게 된다.