‘국대 3총사 빅뱅’ KB, 여자농구 정규리그 6번째 ★ 떴다

박지수·강이슬·허예은 61점 합작

최종전 BNK 상대로 94-69 압승

2년 만에 정상… 새달 4위와 PO

이미지 확대 여자프로농구 청주 KB 선수들이 30일 부산사직체육관에서 열린 부산 BNK와의 마지막 경기에서 승리한 뒤 정규리그 우승컵과 상패를 들고 환호하고 있다.

부산 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 여자프로농구 청주 KB 선수들이 30일 부산사직체육관에서 열린 부산 BNK와의 마지막 경기에서 승리한 뒤 정규리그 우승컵과 상패를 들고 환호하고 있다.

부산 연합뉴스

2026-03-31 B7면

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여자프로농구 청주 KB가 국가대표 3인방 박지수와 허예은, 강이슬의 61점 합작을 앞세워 2년 만이자 통산 6번째 정규리그 우승을 차지했다.KB는 30일 부산사직실내체육관에서 열린 BNK금융 2025~26 여자프로농구 정규리그 마지막 경기에서 부산 BNK를 94-69로 대파했다. 21승9패를 기록한 KB는 ﻿정규리그 한 경기만을 남겨둔 부천 하나은행(20승9패)의 승패와 관계없이 정규리그 우승을 확정했다. 하나은행이 남은 경기에서 승리하더라도 하나은행과의 상대전적에서 KB가 앞서기 때문이다.2023~24시즌 정규리그에서 1위를 차지했던 KB는 2년 만에 정규리그 우승을 차지했다. 또 KB는 삼성생명, 인천 신한은행(각 6회)과 함께 역대 정규리그 최다 우승 공동 2위로 올라서게 됐다.반면 13승17패로 시즌을 마친 4위 BNK는 다음 달 3일 5위 우리은행과 3위 삼성생명의 경기에서 우리은행이 승리하게 되면 5위로 밀려 플레이오프(5전3승제) 진출이 좌절된다. 4월 8일부터 시작되는 포스트시즌은 1위와 4위, 2위와 3위팀간의 대결로 펼쳐진다.국가대표 3인방인 박지수와 강이슬, 허예은을 보유한 KB는 ﻿BNK의 약점을 이용해 1쿼터부터 BNK의 외곽을 허물었다. ﻿허예은과 강이슬의 3점포가 터지며 11-4로 달아난 KB는 ﻿전반을 47-40으로 앞선 채 마쳤다. 승부가 기운 것은 3쿼터. ﻿﻿종료 2분7초 전 박지수의 3점포로 68-48까지 달아나 사실상 승부를 매조졌다. KB는 4쿼터에서 그동안 뛰지 못하던 선수들을 기용하며 우승을 자축했다.박지수가 29점에 10리바운드로 더블더블을 기록했고 강이슬은 3점슛 4개 포함 18점, 허예은은 14점에 8어시스트로 공격에 가세했다. ﻿