스포츠 농구 [포토]코트 위 여신들, 화려한 ‘승리 기원 댄스’ 입력 2026-03-24 14:00 수정 2026-03-24 14:00 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/basketball/2026/03/24/20260324500160 URL 복사 댓글 0 시카고 루바불스 댄서들이 23일(현지시간) 미국 일리노이주 시카고의 유나이티드 센터에서 열린 미국프로농구(NBA) 휴스턴 로케츠와 시카고 불스의 경기에서 멋진 응원을 펼치고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이 경기가 열린 장소는 어디인가? 유나이티드 센터 토요타 센터