5라운드 상승세 주역 고양 소노 이정현, 5라운드 MVP…통산 4번째 MVP

이미지 확대 소노, 이정현 자유투 소노, 이정현 자유투

(창원=연합뉴스) 김동민 기자 = 11일 경남 창원체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 창원 LG 세이커스와 고양 소노 스카이거너스의 경기. 소노 이정현이 자유투를 던지고 있다. 2026.3.11

image@yna.co.kr

(끝)





프로농구 고양 소노의 이정현이 정규리그 5라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다.KBL은 13일 이정현이 스포츠일러스트레이티드 5라운드 MVP 투표에서 총 유효 투표 81표 중 60표를 획득하며 수상의 영예를 안았다고 밝혔다.지난 2라운드에 이어 올 시즌 두 번째 MVP를 받은 이정현은 통산 4번째 라운드 MVP를 차지했다. 이정현 소속팀인 소노가 5라운드에서 8승 1패를 기록하며 팀이 창단 첫 플레이오프 진출을 위한 중요한 고지를 점령하는데 선봉장 역할을 했다.이정현은 5라운드 9경기에 모두 출전해 평균 35분 3초를 소화하며 평균 20.6득점, 6.4어시스트, 3점 슛 2.9개로 활약했다. 득점은 5라운드 기간 전체 5위, 어시스트 4위, 3점 슛 성공은 3위였다. 특히 이정현은 9경기 모두 두 자릿수 득점을 기록하는 꾸준한 공격력을 뽐냈다.이정현에게는 MVP 기념 트로피와 상금 200만원이 수여된다. 또 이정현이 직접 디자인에 참여한 유니폼을 비롯해 응원 타올, 키링 등 다양한 라운드 MVP 기념상품도 출시 예정이다.