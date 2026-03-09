2위 정관장 24점차 뒤집고 짜릿한 역전승…브라이스 워싱턴 30점 맹폭

방금 들어온 뉴스

2위 정관장 24점차 뒤집고 짜릿한 역전승…브라이스 워싱턴 30점 맹폭

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-03-09 21:28
수정 2026-03-09 21:28
이미지 확대
브라이스 워싱턴.KBL제공
브라이스 워싱턴.KBL제공


프로농구 안양 정관장이 30점을 쏟아부은 브라이스 워싱턴의 맹활약을 앞세워 24점차 열세를 뒤집고 짜릿한 역전승을 거뒀다.

정관장은 9일 잠실실내체육관에서 열린 2025~26 LG전자 프로농구 서울 삼성과의 경기에서 84-79로 승리했다. 시즌 29승(16패)째를 거둔 정관장은 선두 창원 LG(31승14패)와 격차를 2경기로 좁혔다.

반면 삼성은 13승32패로 단독 9위에서 대구 한국가스공사와 공동 9위로 미끄러졌다. 아울러 지난 1월24일 수원 kt전부터 홈 7연패 부진에 빠졌다.

정관장은 전반전까지 삼성의 저스틴 구탕과 케럼 칸터 등에게 연이어 점수를 허용한데다 공격마저 박지훈이 8점을 올린게 전부일정도로 무기력하며 25-45로 크게 뒤진채 마쳤다.

그나마 3쿼터들어 워싱턴 22점을 몰아넣는 미친 활약으로 점수차를 좁히며 추격의 발판을 마련했다. 여기에 박지훈과 박정웅도 공격에 가담해 3쿼터를 60-63으로 추격하는데 성공했다.

상승세를 탄 정관장은 4쿼터들어 삼성과 접전을 펼쳤다. 정관장은 66-68로 밀린 상황에서 박정웅과 박지훈이 9점을 합작하며 76-68로 전세를 뒤집었다. 막판 이관희와 칸터가 던진 3점슛이 림을 외면하면서 정관장을 웃을 수 있었다.

워싱턴은 30점 9리바운드로 펄펄 날았고 박지훈은 17점 12어시스트로 더블더블을 작성했다. 박정웅(11점 4스틸)과 문유현(10점)도 나란히 두 자릿수 득점을 올리며 승리에 힘을 보탰다. 삼성에서는 칸터가 20점 10리바운드로 분투했지만 팀 패배로 빛바랬다.
이제훈 전문기자
