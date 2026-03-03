“허훈 유니폼 171만원에 삽니다”

방금 들어온 뉴스

“허훈 유니폼 171만원에 삽니다”

류재민 기자
류재민 기자
입력 2026-03-03 20:15
수정 2026-03-03 20:15
KBL 올스타 유니폼 경매 결과 발표

허훈이 18일 서울 잠실실내체육관에서 열린 2025~26 프로농구 올스타전에서 팬들과 인사하며 무대로 향하고 있다. 2026.1.18 KBL 제공
허훈이 18일 서울 잠실실내체육관에서 열린 2025~26 프로농구 올스타전에서 팬들과 인사하며 무대로 향하고 있다. 2026.1.18 KBL 제공


프로농구 허훈(부산 KCC)의 유니폼의 가격이 171만원에 팔리며 최고 인기남의 가치를 보여줬다.

한국농구연맹(KBL)은 지난달 20~26일 진행한 2025~26 LG전자 프로농구 올스타 선수 유니폼 경매에서 허훈의 유니폼이 최고가인 171만원에 낙찰됐다고 3일 밝혔다. 허훈은 지난 시즌 올스타전 유니폼 경매에서도 가장 높은 158만원에 유니폼이 낙찰된 바 있다.

친형 허웅(KCC)의 유니폼이 2위에 해당하는 151만 4000원에 낙찰되며 형제는 나란히 1·2위에 올랐다. 이관희(서울 삼성)와 양준석(창원 LG)의 유니폼이 각각 100만원으로 뒤를 이었다.

허훈의 인기에 힘입어 이번 경매 수익금은 총 1215만 4000원을 달성했다. 지난 시즌(1044만 4000원)보다 늘어난 수치다. 경매 수익금 전액은 유소년 농구 발전 기금으로 사용된다.

최고가로 허훈의 유니폼을 낙찰받은 팬은 오는 4월 열리는 2025~26시즌 KBL 시상식에서 팬 어워즈 부문 ‘사랑나눔상’을 받는다.
류재민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로