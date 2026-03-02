대만 이어 3·1절 날 日에도 졌다… 한국 농구 마줄스 ‘멀고 먼 첫 승’

농구 월드컵 아시아 예선 1R

한국 남자농구대표팀이 3·1절에 열린 일본과의 경기에서 패하며 2연패 수렁에 빠졌다. 니콜라이스 마줄스 감독의 첫 승 도전도 7월로 밀리게 됐다.한국은 1일 일본 오키나와 아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 4차전 일본과의 경기에서 72-78로 패했다. 중국에 2연승을 거둔 뒤 지난달 26일 대만전에 이어 일본에도 패한 한국은 2승2패를 기록해 상승세가 꺾였다. 중국이 이날 대만을 100-93으로 제압하고 2승2패가 됐지만 골득실에서 앞서 한국은 조2위는 유지했다.3·1절에 열린 남자농구 한일전은 이번이 처음인데다 이번 대결로 조1위까지 걸려 있는 중요한 경기였지만, 높이의 열세와 함께 막판 집중력에서 일본에 밀리면서 아쉽게 무릎을 꿇었다.한국은 안영준과 이정현, 이현중의 잇따른 림어택으로 1쿼터를 16-15로 앞선 채 마쳤지만, 일본의 귀화선수인 조시 호킨스(208㎝)의 높이를 극복하지 못하고 전반에만 호킨스에게 15점 5리바운드를 허용하며 전반에 38-42 역전을 허용했다.3쿼터 들어서도 상황은 바뀌지 않아 점수 차를 좁히지 못했다. 에디 다니엘이 경기 분위기를 바꾸는 데 성공하며 3쿼터를 55-54로 앞선 채 쿼터를 마쳤지만, 4쿼터를 다시 일본에 내줬다. 호킨스에게 골밑슛을 허용하며 67-68로 역전당한 뒤 이현중의 팀동료인 바바 유다이에게도 실점을 허용하며 67-70으로 밀렸다. 한국은 종료 1분9초를 남기고 사이토 다쿠미에게 통한의 3점포를 얻어맞으며 69-75까지 밀리며 사실상 백기를 들었다.마줄스 감독은 “작은 순간들이 승부를 결정지었다”라면서 “막판 2분 동안 턴오버가 몇 차례 나온 것이 특히 뼈아팠다”고 말했다.