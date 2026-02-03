여자농구 하나은행 김정은, WKBL 사상 첫 은퇴 투어…4일 용인 삼성생명부터 시작

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
여자농구 하나은행 김정은, WKBL 사상 첫 은퇴 투어…4일 용인 삼성생명부터 시작

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-02-03 16:21
수정 2026-02-03 16:21
은퇴 앞두고 최다 출전 대기록 세운 김정은 "19경기 남았네요"
(서울=연합뉴스) 안홍석 기자 = “601경기를 뛰었다는 생각보다는, 이제 19경기밖에 안 남았다는 생각이 듭니다.”
대기록을 작성한 여자프로농구 부천 하나은행의 베테랑 김정은(38)은 이렇게 말했다.
김정은은 21일 부천체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 아산 우리은행과의 경기에서 1쿼터 종료 4분 12초 전 교체로 코트를 밟았다. 임영희로부터 꽃다발 받는 김정은. 2025.12.21 [WKBL 제공. 재판매 및 DB 금지]

(끝)


여자프로농구의 ‘살아있는 전설’인 부천 하나은행의 김정은(38)이 WKBL 사상 처음으로 은퇴 투어에 나선다.

하나은행은 3일 “김정은 선수가 이번 시즌을 끝으로 은퇴한다”며 “4일 용인 삼성생명과의 원정 경기를 시작으로 상대 팀 선수단 및 팬과 마지막 인사를 나누는 시간을 가질 예정”이라고 밝혔다.

2006년 하나은행의 전신인 신세계 쿨캣에서 프로 무대에 데뷔한 김정은은 20년 동안 한결같이 코트를 지키며 한국 여자농구의 역사를 써 내려왔다. 통산 8440점을 기록하며 WKBL 역대 최다 득점자이자 최다 경기 출전(610경기) 기록을 갖고 있다. 김정은은 또 통산 2000득점부터 8000득점까지 모두 역대 최연소 기록을 갈아치우는 등 독보적인 발자취를 남겼다.

국가대표로 2014년 인천 아시안게임 금메달 획득에 앞장서는 등 핵심 전력으로 활약했다. 이번 은퇴 투어는 지난 20년간 김정은이 코트에서 보여준 헌신과 공로를 기리기 위해 기획됐다.

부천 하나은행 이이지마 사키와 김정은이 1일 부천체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 정규시즌 부산 BNK와의 홈 경기에서 김소니아와 경합하고 있다. WKBL 제공
부천 하나은행 이이지마 사키와 김정은이 1일 부천체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 정규시즌 부산 BNK와의 홈 경기에서 김소니아와 경합하고 있다. WKBL 제공


2006 겨울리그 신인선수상을 시작으로 득점상 4회, 리그 베스트5 6회, 챔피언결정전 최우수선수(MVP) 1회 등을 차지했다.

김정은은 “저보다 더 위대한 길을 걸어오신 선배님들도 누리지 못한 이 자리가 제게 허락된 것에 대해 무거운 책임감을 느낀다”면서 “이 자리는 개인의 영광이 아닌 한국 여자농구를 지켜온 모든 선수의 땀방울에 대한 예우라고 생각한다”고 밝혔다.
