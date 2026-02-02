프로팀이 겨우 ‘43득점’ 이거 맞아? 어차피 지는 백투백을 어쩌나

주말 2연전 일방적 패배 결과로 귀결

재도입 후 부작용 커…홈팬들만 상처

이미지 확대 인천 신한은행 주축 선수들이 1일 인천 도원체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 신한은행과 부천 하나은행의 경기를 지켜보고 있다. 2026.2.1 WKBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 인천 신한은행 주축 선수들이 1일 인천 도원체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 신한은행과 부천 하나은행의 경기를 지켜보고 있다. 2026.2.1 WKBL 제공

이미지 확대 최윤아 인천 신한은행 감독이 1일 인천 도원체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 신한은행과 부천 하나은행의 경기를 비통한 표정으로 지켜보고 있다. 2026.2.1 WKBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 최윤아 인천 신한은행 감독이 1일 인천 도원체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 신한은행과 부천 하나은행의 경기를 비통한 표정으로 지켜보고 있다. 2026.2.1 WKBL 제공

시작한 순간부터 이미 승패가 확정된 경기였다. 처음도 아니고 꼴찌팀이라 그런 것도 아니다. 이번 시즌 다시 도입한 백투백 경기가 여자프로농구의 경기력 저하를 불러 일으키며 승부를 뻔하게 만들고 있다.인천 신한은행은 지난 1일 인천 도원체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 부천 하나은행과의 경기에서 43-76으로 패배했다. 꼴찌 신한은행이 선두 하나은행을 상대로 뭐하나 날카로운 장면을 만들지 못한 그야말로 ‘졸전’이었다.아무리 꼴찌팀이라는 걸 감안해도 그 이하의 경기력이었다. 신한은행 선수들의 발은 무거웠고 하나은행의 공격에 속수무책으로 당했다. 최윤아 신한은행 감독도 “할 말이 없다”고 표현했을 정도다. 감독이 다그쳐도, 아무리 훌륭한 전술을 준비했어도 소용없는 경기였다. 이날 이경은 신한은행 코치의 은퇴식이 열려 선수들의 의지가 남달랐지만 이 코치는 친정팀의 처참한 패배를 지켜봐야 했다.이유가 있었다. 신한은행은 전날 청주 KB전에서 66-76으로 패배했다. 막판까지 박빙인 경기를 펼치느라 선수들은 힘을 다 썼다. 그리고 전날 쏟아부은 결과는 이날의 대패로 돌아왔다.최 감독은 “어제 경기 여파가 있어서 선수들이 뛰어다니지 못했다”면서 “시즌 초반에는 2연전이 할만하다고 생각했는데 시즌 중반부터는 확실히 부담스럽다”고 말했다. 다만 최 감독은 “그래도 프로이지 않나”라며 이 역시 극복해야 한다고 강조했다.이상범 하나은행 감독도 “우리는 하루를 쉬었고 신한은행은 백투백이다 보니 이긴 것 같다”면서 “선수들이 발이 더뎌졌는데 그러면 감독이 어떻게 할 수가 없다. 우리도 마찬가지로 백투백이 힘들다”고 평가했다.이번 시즌 부활한 백투백 경기는 주말 경기를 확대하자는 차원에서 진행됐다. 선수들에게 이동이 힘들다는 이야기를 들었고 이를 반영해 홈에서 2연전을 치르는 방식이다.그러나 선수층이 얇고 매 경기 주전 선수들의 체력 소진이 큰 여자프로농구로서는 갈수록 독이 되는 모양새다. 회복 없는 일정이 이어지면서 아직 연승을 거둔 팀이 없을뿐더러 특히 두 번째 경기인 일요일에 이기는 팀이 거의 없다. 그나마 시즌 초반에는 아산 우리은행(11월 23일), KB(11월 30일)가 이겼고 12월에는 하나은행(12월 21일)이 이긴 적이 있지만 나머지는 2연전을 치르는 팀이 모두 졌다. 단순히 팀의 경기력 차원의 문제가 아니라는 뜻이다.공교롭게도 이번 시즌 최약체인 신한은행이 연패를 끊은 경기도 백투백이었다. 신한은행은 지난달 18일 부산 BNK와 접전 끝에 85-79로 승리했는데 이 경기는 BNK의 주말 2연전 마지막 경기였다.어차피 2연전을 치르는 팀이 지는 경기가 반복되다 보니 신한은행과 하나은행의 경기처럼 애초에 뭘 하지도 못하는 경기가 자주 나온다. 주말 흥행을 책임져야 하는 일요일 경기가 승패가 뻔한 경기로 전락하고 있다. 홈팬들이 돈을 내고 응원팀이 어차피 지게 되는 경기를 반복해서 봐야 하는 상황은 정말 심각한 문제다.이대로는 리그 수준도, 선수들 경기력도 같이 무너질 가능성이 크다. 시즌의 3분의2를 벌써 치르면서 부작용이 명확하게 드러난 만큼 제도 개선 또는 백투백 폐지를 고민해야 할 단계다.