박지수도 김단비도 아니다…WKBL 득점 1위는 국가대표 포워드 이해란

여자 프로농구 용인 삼성생명의 이해란이 물오른 득점력을 바탕으로 박지수와 김단비를 넘어 최고의 득점력을 선보이고 있다. 올 시즌 가장 돋보이는 활약을 펼치면서 벌써부터 최우수선수(MVP)에 선정될 가능성도 거론된다.29일까지 이해란은 올 시즌 19경기에 출전해 평균 19.1점, 8.3리바운드, 1.7스틸을 기록하고 있다. 득점과 스틸 부문 1위이며 블록슛(1.21개), 굿수비(0.63), 공격 공헌도(561.20) 수비 공헌도(189.00)에서도 2위에 올라있다. 리바운드 부문도 5위에 오르는 등 공격과 수비 전 부문에 걸쳐 상위권에 이름을 올렸다.지난 2021~22시즌 프로무대에 데뷔한 이해란은 28경기에 나서 평균 5.8점을 기록했다. 해가 거듭할 수록 득점기록도 증가해 2022~23시즌(9.1점), 2023~24시즌에는 13.4점을 올렸다.지난 시즌 12.9점으로 다소 주춤했으나 올 시즌 폭발적인 성장세를 보이며 커리어 하이를 기록했다.이해란은 본인의 최고기록을 모두 갈아치우고 있다. 19경기 중 16차례나 두자릿수 득점을 하고 이 중에는 한 경기 20점 이상인 경기가 모두 9번이나 된다. 사실상 삼성생명의 공격을 이끌다시피한 셈이다. 특히 최근 3경기에서는 연속 20득점 이상을 기록하며 팀의 3연승과 함께 중위권 도약을 위한 발판을 마련하는데 기여했다.그는 프로 입단 이후 신인왕과 박신자컵 MVP 등 엘리트 코스를 밟으며 꾸준한 성장세를 보이고 있으며 국가대표팀에서도 없어서는 안 될 중요한 자원으로 자리잡았다.1m82의 좋은 체격에도 불구하고 가드만큼 스피드가 좋아 속공 상황에서 강점을 발휘하고 있다. 이는 육상으로 운동을 시작했기에 기초운동능력과 순발력이 좋은 것이 작용한다는 지적이다. 다만 대형 포워드로서 3점슛 성공률(25%)이 다소 아쉽다는 지적이 나온다사실 올 시즌 시작 전 득점왕은 청주 KB의 박지수나 아산 우리은행의 김단비가 유력하다는 전망이 있었지만 이해란은 이런 예상을 보기 좋게 깨뜨렸다.이해란에게 득점 1위보다 중요한 것은 팀 성적이다. 삼성생명(9승10패)은 공동 4위로 플레이오프(PO) 진출 마지노선에 걸쳐 있다. 4위 우리은행과 승패가 같은 만큼 매 경기 승리가 절실하다.