201㎝ 루키 강지훈 ‘코트 살림꾼’… 소노, 6강 도약 보인다

빅맨인데도 외곽슛·리바운드 탁월

손창환 감독 “보배 같은 존재” 만족

이미지 확대 강지훈.

KBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 강지훈.

KBL 제공

2026-01-29 B6면

시즌 초반 7연패를 당하는 등 하위권으로 처졌던 프로농구 고양 소노가 서서히 분위기를 가다듬고 중위권 도약을 위한 움직임을 보이고 있다. 그 중심에는 신인 강지훈의 활약이 밑바탕이 되고 있다.소노는 지난 27일 경기 고양시 고양소노아레나에서 열린 2025~26 LG전자 프로농구 정규리그 경기에서 울산 현대모비스를 99-54로 대파했다. 시즌 14승(21패)째를 올린 소노는 2연승으로 단독 7위에 올라섰다. 6위인 부산 KCC와는 3경기 차로, 6강 플레이오프 진출을 위한 추격권 안에 자리했다.무엇보다 소노의 상승세에는 신인 센터 강지훈(2m 1㎝)의 역할이 컸다. 연세대 3년 얼리 드래프트로 소노에 입단한 그는 창원 LG 감독 등을 지낸 강을준 감독의 아들이다. 센터와 파워포워드를 소화하는 그는 빅맨임에도 외곽슛 능력이 탁월한 장점을 갖고 있다. 이날도 3점 슛 3개를 포함해 15점에 6리바운드를 기록하며 팀 내에서 이정현의 공격을 뒷받침했다.그는 스크린과 리바운드 등 궂은일은 물론 득점에도 적극 가담하면서 팀의 상승세를 이끌고 있다. 지난 15일 원주 DB와의 경기에서는 프로 데뷔 후 가장 많은 24득점을 올렸으며 지난 25일 서울 삼성전에서도 23득점 하는 등 알토란 같은 활약을 이어가고 있다. 강지훈은 최근 5경기 동안 평균 16.6점을 기록 중이다. 팀도 이 기간 3승 2패를 거뒀다.손창환 감독은 “보배 같은 존재”라면서 “너무 열심히 잘해주고 있다. 가진 역량을 넘어서 보여주고 있다. 부족한 부분도 있지만 나날이 발전할 거라 믿어 의심치 않는다”라며 만족감을 드러냈다.