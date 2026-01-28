6강이 보인다…소노 상승세 원인은 복덩이 강지훈의 활약때문

이미지 확대 강지훈.KBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 강지훈.KBL 제공

시즌 초반 7연패를 당하는 등 하위권으로 처졌던 프로농구 고양 소노가 서서히 분위기를 가다듬고 중위권 도약을 위한 움직임을 보이고 있다. 그 중심에는 신인 강지훈의 활약이 밑바탕이 되고 있다.소노는 지난 27일 고양소노아레나에서 열린 2025~26 LG전자 프로농구 정규리그 경기에서 울산 현대모비스를 99-54로 대파했다. 시즌 14승(21패)째를 올린 소노는 2연승으로 단독 7위로 올라섰다. 6위인 부산 KCC와는 3경기 차로 충분히 6강 플레이오프 진출을 위한 추격권 안에 자리했다.무엇보다도 소노의 상승세에는 신인 센터 강지훈(2m 1)의 역할이 컸다. 연세대 3년 얼리 드래프트로 소노에 입단한 강지훈은 창원 LG 감독 등을 지낸 강을준 감독의 아들이다. 센터와 파워포워드를 소화하는 그는 빅맨임에도 외곽슛 능력이 탁월한 장점을 갖고 있다. 이날도 그는 3점슛 3개를 포함해 15점에 6리바운드를 기록하며 팀 내에서 이정현의 공격을 뒷받침했다.스크린과 리바운드 등 궂은 일은 물론 득점에도 적극 가담하면서 팀의 상승세를 이끌고 있다. 실제로 지난 15일 원주 DB와의 경기에서는 프로 데뷔 후 가장 많은 24득점을 올렸으며 지난 25일 서울 삼성전에서도 23득점 하는 등 알토란 같은 활약을 이어가고 있다. 강지훈은 최근 5경기 동안 평균 16.6점을 기록하고 있다. 팀도 이 기간동안 3승 2패를 거뒀다.손창환 감독은 “보배 같은 존재”라면서 “너무 열심히 잘해주고 있다. 가진 역량을 넘어서 보여주고 있다. 부족한 부분도 있지만 나날이 발전할 거라 믿어 의심치 않는다”라며 만족감을 드러내보였다.