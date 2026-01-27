안 풀리네…신한은행, 뒷심부족으로 5점차 이내 승부서 8전 전패

이미지 확대 최윤아 감독. WKBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 최윤아 감독. WKBL 제공

이미지 확대 최윤아 감독.WKBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 최윤아 감독.WKBL 제공

이미지 확대 최윤아 감독. WKBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 최윤아 감독. WKBL 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여자프로농구 꼴찌인 신한은행이 뒷심 부족을 극복하지 못하며 아쉬운 패배를 반복하고 있다. 올 시즌 좋은 경기를 펼치고도 5점 차 이내로 패배한 경기만도 8경기에 달한다.신한은행은 지난 26일 용인체육관에서 열린 용인 삼성생명과의 경기에서 종료 16.8초 전 가와무라 미유키에게 통한의 2점슛을 허용하며 58-60으로 패했다. 경기 초반 4-17로까지 밀리며 분위기가 좋지 않았지만 2쿼터 5분여 동안 삼성생명의 공격을 무득점으로 막아내며 전세를 뒤집고 막판까지 공방을 펼쳤던 점을 생각하면 너무나도 아픈 결과다. 특히 2점 차로 뒤지던 마지막 공격에서도 이렇다 할 공격을 해보지 못하고 김지영의 턴오버로 허무하게 끝낸 것이 더욱 아쉽다.올 시즌 최윤아 감독이 지휘봉을 잡은 신한은행은 경기력은 나쁘지 않지만 27일까지 3승 15패로 5위인 삼성생명에 5.5경기 차로 압도적인 꼴찌다. 30경기를 치르는 이번 시즌에서 일정의 3분의 2 가까이 소화한 상황에서 꼴찌를 탈출하기가 쉽지 않아 보인다.문제는 15패 중 8패가 모두 5점차 이내의 승부에서 눈물을 흘렸다는 점이다. 특히 삼성생명과의 경기는 올 시즌 치른 4경기에서 모두 패했는데 모두 5점차 이내 승부였다. 아산 우리은행과의 경기 역시 4경기를 치러 4전 4패를 당했는데 그중 2경기가 5점차 이내 승부였다. 올 시즌 5점 차 이내 승부에서 1승도 챙기지 못한 팀은 신한은행이 유일하다.우리은행이 가장 높은 승률(0.750 6승 2패)을 기록하고 있다. 신한은행이 패한 8경기 중 0.500 승률만 거뒀어도 삼성생명과의 치열한 탈꼴찌 경쟁이 가능했을 수도 있다.최 감독은 “또 한 끗 차이로 졌다”면서 “5점차 이내 패배 기록을 세우는 것은 아닌지 모르겠다. 나부터 정신을 차려야겠다”며 안타까워했다.신한은행이 막판 고비를 넘지 못하는 것은 승부처에서 해결해 줄 해결사가 마땅치 않기 때문이다. 삼성생명과의 경기에서도 좋은 활약을 펼치던 신지현이 3쿼터 초반 5반칙 퇴장을 당하며 공격의 맥에 흐름이 끊겼다. 해결사 역할을 해줘야 할 최이샘은 리바운드를 10개나 잡았지만 득점에서는 단 2점을 기록하며 침묵했다. 공격의 기본인 리바운드에서 삼성생명(28개)보다 더 많은 10개를 잡고도 진다는 것은 그만큼 두 번째 공격에서도 실패하고 있다는 얘기다.최 감독은 “리바운드가 문제가 아니라 결국 득점이 이뤄져야 한다”면서 “접전 끝에 진 경기는 대부분 득점 기회를 살리지 못한 상황이 많았다”고 말했다.