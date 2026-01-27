안 풀리네…신한은행, 뒷심부족으로 5점차 이내 승부서 8전 전패

이미지 확대
여자프로농구 꼴찌인 신한은행이 뒷심 부족을 극복하지 못하며 아쉬운 패배를 반복하고 있다. 올 시즌 좋은 경기를 펼치고도 5점 차 이내로 패배한 경기만도 8경기에 달한다.
신한은행은 지난 26일 용인체육관에서 열린 용인 삼성생명과의 경기에서 종료 16.8초 전 가와무라 미유키에게 통한의 2점슛을 허용하며 58-60으로 패했다. 경기 초반 4-17로까지 밀리며 분위기가 좋지 않았지만 2쿼터 5분여 동안 삼성생명의 공격을 무득점으로 막아내며 전세를 뒤집고 막판까지 공방을 펼쳤던 점을 생각하면 너무나도 아픈 결과다. 특히 2점 차로 뒤지던 마지막 공격에서도 이렇다 할 공격을 해보지 못하고 김지영의 턴오버로 허무하게 끝낸 것이 더욱 아쉽다.
올 시즌 최윤아 감독이 지휘봉을 잡은 신한은행은 경기력은 나쁘지 않지만 27일까지 3승 15패로 5위인 삼성생명에 5.5경기 차로 압도적인 꼴찌다. 30경기를 치르는 이번 시즌에서 일정의 3분의 2 가까이 소화한 상황에서 꼴찌를 탈출하기가 쉽지 않아 보인다.
문제는 15패 중 8패가 모두 5점차 이내의 승부에서 눈물을 흘렸다는 점이다. 특히 삼성생명과의 경기는 올 시즌 치른 4경기에서 모두 패했는데 모두 5점차 이내 승부였다. 아산 우리은행과의 경기 역시 4경기를 치러 4전 4패를 당했는데 그중 2경기가 5점차 이내 승부였다. 올 시즌 5점 차 이내 승부에서 1승도 챙기지 못한 팀은 신한은행이 유일하다.
우리은행이 가장 높은 승률(0.750 6승 2패)을 기록하고 있다. 신한은행이 패한 8경기 중 0.500 승률만 거뒀어도 삼성생명과의 치열한 탈꼴찌 경쟁이 가능했을 수도 있다.
최 감독은 “또 한 끗 차이로 졌다”면서 “5점차 이내 패배 기록을 세우는 것은 아닌지 모르겠다. 나부터 정신을 차려야겠다”며 안타까워했다.
신한은행이 막판 고비를 넘지 못하는 것은 승부처에서 해결해 줄 해결사가 마땅치 않기 때문이다. 삼성생명과의 경기에서도 좋은 활약을 펼치던 신지현이 3쿼터 초반 5반칙 퇴장을 당하며 공격의 맥에 흐름이 끊겼다. 해결사 역할을 해줘야 할 최이샘은 리바운드를 10개나 잡았지만 득점에서는 단 2점을 기록하며 침묵했다. 공격의 기본인 리바운드에서 삼성생명(28개)보다 더 많은 10개를 잡고도 진다는 것은 그만큼 두 번째 공격에서도 실패하고 있다는 얘기다.
최 감독은 “리바운드가 문제가 아니라 결국 득점이 이뤄져야 한다”면서 “접전 끝에 진 경기는 대부분 득점 기회를 살리지 못한 상황이 많았다”고 말했다.
