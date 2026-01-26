삼성생명, 종료 16.8초에 터진 미유키 결승포로 신한은행 잡고 3연승

이미지 확대 이해란.WKBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 이해란.WKBL 제공

경기 전 삼성생명 라커룸에는 일본어와 한국어로 ‘에너지’라는 말이 쓰여 있었다. 주말 경기에서 선두인 하나은행을 힘으로 눌러 승리하며 상승세를 탄 만큼 최하위 신한은행을 꺾고 본격적인 중위권 싸움에 가세하겠다는 의지였다. 경기는 하상윤 감독의 의도대로 풀렸다. 삼성생명이 종료 16.8초 전 터진 가와무라 미유키의 결승포를 앞세워 3연승을 달렸다.삼성생명은 26일 용인체육관에서 열린 BNK금융 2025~26 여자프로농구 정규리그 신한은행과의 경기에서 60-58로 승리했다.3연승을 달리며 9승째(10패)째를 거둔 삼성생명은 4위 우리은행(9승 9패)과의 격차를 반 경기 차로 좁혔다. 반면 올 시즌 삼성생명과의 4차례 맞대결에서 모두 패한 신한은행은 2연패를 당하며 다시 연패의 늪으로 빠졌다.삼성생명은 1쿼터부터 앞서나갔다. 1쿼터 7분 57초 강유림의 페인트존 슛으로 6-4로 앞서나간 삼성생명은 부상에서 돌아온 이주연의 3점포와 이해란, 미유키의 연속 득점이 터지며 순식간에 17-4로 달아났다.삼성생명은 그렇지만 2쿼터 들어 전열을 정비한 신한은행의 강력한 수비에 5분여 동안 무득점으로 고전했다. 그 사이 신한은행은 최이샘과 신이슬, 김진영이 득점에 가세하며 23-21로 역전했다. 삼성생명은 전반을 31-34로 뒤진 채 마쳤다.하지만 3쿼터 들어 변수가 생겼다. 파울이 많았던 신한은행 신지현이 3쿼터 초반 5반칙 퇴장을 당한 데다 이해란이 연속 속공에 성공하며 단번에 역전에 성공했다. 삼성생명은 3쿼터까지 리바운드에서 20개를 얻은 반면 신한은행에 33개를 허용하며 공격 횟수에서 밀렸다.4쿼터에서 공방을 주고받던 양 팀의 승부가 결정된 것은 58-58이던 4쿼터 종료 16.8초 전. 종료 53.2초를 남기고 공격권을 얻은 신한은행은 최윤아 감독이 미마 루이에게 득점 기회를 노렸지만 턴오버를 범하며 공격도 해보지 못했다.반면 삼성생명은 이해란의 스틸에 이은 윤예빈의 어시스트를 받은 미유키가 깨끗한 2점 점퍼를 성공하며 승부를 결정했다. 이해란이 변함없이 20점에 7리바운드를 기록했고 강유림이 10점, 미유키가 11점을 올렸다.신한은행은 신이슬이 20점에 9리바운드로 공격을 주도했고 루이(12점)와 김진영(13점 11리바운드)이 공격을 뒷받침했다. 리바운드에서 삼성생명(28개)보다 10개를 더 잡고도 패한 것이 뼈아팠다.