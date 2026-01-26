잘 나가던 하나은행 위기인가…주말 2연전서 2연패 당하며 선두 추격 허용 가시권

이미지 확대 부천 하나은행 김정은.WKBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 부천 하나은행 김정은.WKBL 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여자프로농구 선두인 부천 하나은행이 주말에 열린 용인 삼성생명과 청주 KB와의 경기에서 연패를 당하며 주춤하고 있다. 오는 30일 만만치 않은 상대인 부산 BNK와의 경기를 앞두고 있어 자칫 3연패를 당할 경우 선두 경쟁이 안갯속으로 빠질 수도 있다.하나은행은 지난 25일 부천에서 열린 KB와의 경기에서 수비가 무너지면서 75-87로 완패를 당했다. 13승 5패를 기록한 하나은행은 2위인 KB(11승 7패)와의 승차가 2경기 차로 좁혀졌다.주말 첫 경기였던 삼성생명과의 경기에서 2점 차 아쉬운 패배를 당한 뒤 또다시 패배를 맛봐 아쉽기만 한 결과였다. 특히 KB와의 경기에서는 하나은행만의 강점인 수비에서 강점을 보이지 못하고 리바운드 싸움에서도 28-47로 압도당해 87점이나 허용한 것이 뼈아팠다.팀의 주축인 이이지마 사키와 진안이 각각 20점과 27점을 넣었지만 외곽 지원을 해야 할 정현이 단 9점, 박소희가 10점에 불과했고 막판 진안의 5반칙 퇴장이 패인이었다.하나은행만의 질식수비가 사라진 것에 대해 이상범 감독은 아쉬움을 드러냈다. 그는 “우리가 언제부터 서서 농구를 했는지 모르겠다”면서 “백투백 경기라 체력적으로 힘들다는 건 알지만 수비를 너무 얌전하게 했다”며 경기력에 문제가 있었음을 시인했다.하나은행이 연패를 당한 것은 시즌 초반 6연승을 거둔 뒤 2연패를 당했던 지난해 12월 이후 이번이 두 번째다. 문제는 다음번 경기 상대인 BNK가 만만치 않은 상대라는 점이다. 올 시즌 상대전적에서 2승1패를 기록했지만 지난달 기록한 2연패의 시작점이 BNK전인데다 지난 14일 경기도 단 2점차로 이겼던 점을 감안하면 승리를 장담할 수 없다. 만일 이날 경기도 내주게 된다면 올 시즌 첫 3연패를 당하게 된다.김은혜 KBSN해설위원은 26일 “하나은행만의 질식수비를 위해서는 강한 체력이 필요한데 후반기를 맞아 선수들의 체력이 서서히 고갈되는 것 같다”며 “BNK와의 경기 승리여부가 선두경쟁의 첫 고비가 될것으로 보인다”고 말했다.