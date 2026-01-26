“이게 WKBL? 개망신이고 예의가 없다”…이상범 ‘극대노’ 무슨 일

김완수 KB 감독 저격 이례적 쓴소리

불문율 깬 행동 두고 “개망신당했다”

골득실 경우의 수 두고 생각 엇갈려

이미지 확대 이상범 부천 하나은행 감독이 24일 경기 부천체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 하나은행과 청주 KB의 경기에서 심각한 표정으로 코트를 바라보고 있다. 2026.1.25 WKBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 이상범 부천 하나은행 감독이 24일 경기 부천체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 하나은행과 청주 KB의 경기에서 심각한 표정으로 코트를 바라보고 있다. 2026.1.25 WKBL 제공

이미지 확대 김완수 청주 KB 감독이 24일 경기 부천체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 부천 하나은행과 KB의 경기에서 선수들을 독려하고 있다. 2026.1.25 WKBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 김완수 청주 KB 감독이 24일 경기 부천체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 부천 하나은행과 KB의 경기에서 선수들을 독려하고 있다. 2026.1.25 WKBL 제공

“아무리 졌다고 해도 예의가 없다.”이상범 부천 하나은행 감독이 이례적으로 상대팀을 향해 분노를 드러냈다. 경기에 진 결과도 결과지만 불문율을 깼다는 이유 때문이다. 리그 1, 2위 팀의 신경전이 경기 외적인 문제로까지 비화하는 분위기다.하나은행은 25일 경기 부천체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 청주 KB와의 안방 경기에서 75-87로 패배했다. 이 패배로 선두 하나은행은 2연패에 빠졌고 두 팀의 승차 역시 2경기로 줄며 2위 KB도 선두 자리를 노려볼 수 있게 됐다.1, 2위 맞대결이지만 KB가 흐름을 잡고 주도한 경기였다. KB는 송윤하가 ‘미친 활약’을 펼치며 20점을 넣었고 박지수가 17점 13리바운드, 허예은이 16점 6리바운드 7어시스트, 강이슬이 14점 6리바운드로 힘을 보탰다. 하나은행은 진안이 27점, 이이지마 사키가 20점, 박소희가 10점으로 분전했지만 팀의 패배를 막기엔 역부족이었다.2, 3쿼터에 KB가 넉넉히 앞선 경기였고 4쿼터 들어서도 큰 반전은 없었다. 그런데 경기 종료 14초 전 문제의 장면이 발생했다.KB가 12점으로 앞선 상황에서 선수들은 공을 두고 다퉜고 공이 라인을 벗어났다. 심판은 처음에 하나은행의 공격권이라고 판단했다. 그러나 김완수 KB 감독은 비디오 판독을 요청했고 결과가 뒤집히면서 KB가 공격권을 가져갔다. 그리고 KB는 추가 득점에 실패하며 경기를 마쳤다.경기가 끝나고 이 감독은 좀처럼 분노를 가라앉히지 못했다. 이 감독은 KB의 챌린지 요청에 대해 “개망신당했다”면서 “예의가 없다”고 격하게 표현했다. 어차피 KB가 이긴 경기인데 그 상황에서 굳이 비디오 판독까지 할 일이었느냐는 지적이었다. 실제로 농구에서는 경기가 역전될 가능성이 없을 때 사실상 경기를 조기 종료하고 시간을 보내는 게 일종의 불문율로 자리잡고 있다.이 감독은 “이게 WKBL의 룰인지 모르겠는데 이해를 못 하겠다”면서 “스코어 차이가 있고 11초(정확히는 14초) 남았는데 그걸 확인하겠다? 확인했으면 넣어야지 그것도 아니었다”고 화를 냈다. 6라운드로 치러지는 여자프로농구는 순위가 같고 3승3패가 되면 골득실로 순위를 가른다. 그런 차원에서 득점을 했다면 모르겠지만 KB 선수들은 이후 패스만 돌리다 경기를 끝냈고, 이 감독은 굳이 골 넣을 것도 아닌데 왜 확인했냐는 의문을 제기한 것이다.이날 김 감독의 행동은 농구계의 불문율을 깬 행동으로 받아들여질 수도 있었다. 이 감독은 “KBL에서는 룰이 아니라 예의”라며 “진 놈이 할 말은 없지만 이런 망신을 당하니까 기분이 나쁘다”고 재차 강조했다.이에 대해 김 감독은 여러 경우의 수를 생각한 판단이라는 입장을 밝혔다. 동률이 됐을 때를 대비한 요청이라는 것이다. 김 감독은 “정선민 하나은행 코치에게 ‘골득실 때문에 판독했다. 너무 서운해하지 않으셨으면 좋겠다’고 말씀드렸다”고 설명했다.두 팀은 앞서 지난달 맞대결에서도 심판 판정을 두고 신경전이 오간 바 있다. 4쿼터 막판 KB 박지수가 심판 판정에 항의했고 김 감독마저 불만을 드러내면서 박지수가 벌금 50만원, 김 감독이 벌금 100만원의 징계를 받았다.