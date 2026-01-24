4쿼터 고작 ‘5득점’ 역대급 충격 경기…“미스터리다” 감독도 망연자실

삼성, 다잡은 경기 놓치며 뼈아픈 역전패

이미지 확대 김효범 서울 삼성 감독이 24일 서울 잠실실내체육관에서 열린 2025~26 프로농구 수원 kt전에서 선수들에 작전지시하고 있다. 2026.1.24 KBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 김효범 서울 삼성 감독이 24일 서울 잠실실내체육관에서 열린 2025~26 프로농구 수원 kt전에서 선수들에 작전지시하고 있다. 2026.1.24 KBL 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 삼성이 4쿼터에 겨우 5득점에 그치는 충격적인 경기력으로 다잡았던 경기를 내줬다.삼성은 24일 서울 잠실실내체육관에서 열린 2025~26 프로농구 수원 kt전에서 71-78로 패배했다. 3쿼터까지 66-54로 앞서던 경기를 내준 충격적인 결과였다.이날 서로 잘 풀리지 않는 경기 속에서 삼성은 3쿼터까지 수월하게 kt를 앞서 나갔다. 앤드류 니콜슨이 23점으로 맹활약한 가운데 한호빈과 저스틴 구탕이 각각 7점, 최현민과 케렘 칸터가 각각 6점 등으로 힘을 보탰다. kt는 데릭 윌리엄스가 17점, 아이제아 힉스가 11점, 강성욱이 14점으로 분전했지만 다른 선수들의 득점이 뒷받침되지 않아 삼성에 밀렸다.그러나 4쿼터 들어 분위기가 반전됐다. kt가 쿼터 시작과 동시에 탄탄한 수비와 무서운 집중력을 발휘해 쿼터 초반 점수 차를 3점까지 좁혔다. 삼성은 칸터가 득점과 함께 자유투까지 얻어내며 69-64로 달아나는 듯했지만 5분 넘게 추가 득점에 실패했고 경기도 그만 역전됐다. 뒤늦게 경기 1분 43초를 남기고 니콜슨이 2득점에 성공했지만 경기를 뒤집기엔 너무 늦은 시간이었다.선수들의 슛은 번번이 림을 외면했고 상대 수비에 고전하는 모습이 나왔다. 특히 kt 문성곤이 리바운드 4개를 따내는 등 궂은일을 도맡아 하며 삼성의 공격력이 원천 봉쇄됐다. 경기 후 문경은 kt 감독도 문성곤을 승리의 주역으로 꼽을 정도였다.다잡은 경기를 놓친 삼성으로서는 아쉬움이 큰 경기였다. 김효범 삼성 감독은 “마지막에 집중력이 부족했다”면서 “슛 기회는 창출이 됐는데 마무리할 해결사가 부재한 점이 아쉽다”고 말했다. 매일 하는 연습이 실전에 나오지 않다 보니 “미스터리”라고 할 정도였다. 김 감독은 “잘 준비해서 연패 없이 가도록 하겠다”고 말하고 인터뷰실을 떠났다. 삼성은 25일 곧바로 고양 소노와 경기를 치른다.삼성은 이번 시즌 8연패 늪에 빠졌다가 지난 11일 서울 SK를 잡으며 분위기 반전에 성공했다. 13일 울산 현대모비스전에서 지긴 했지만 1점 차 패배였고 22일 대구 한국가스공사전에서는 재차 승리하며 반등을 노렸다. 그러나 이날 극도로 부진한 경기로 패배에 빠지며 다시금 위기를 맞게 됐다.