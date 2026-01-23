커리, NBA 역사상 첫 ‘3점 슛 1만회 시도’ 기록…“재미없는 농구” 비판도

미국프로농구(NBA) 스타일을 바꾼 선수로 꼽히는 스테픈 커리(골든스테이트 워리어스)가 NBA 사상 첫 ‘3점 슛 1만회 시도’라는 기록을 세웠다.
커리는 23일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 아메리칸 에어라인스 센터에서 열린 댈러스 매버릭스와의 2025~26 정규리그 원정 경기에서 3점 슛 15개를 던져 8개를 넣는 등 38점을 넣어 맹활약했다.
커리는 이날 통산 3점 슛 시도를 1만 7회로 늘렸다. NBA 역사상 1만개 이상의 3점 슛을 던진 선수는 커리가 처음이다. ‘잡으면 일단 던진다’는 말이 나올 정도다.
이 부문 2위는 9116회의 제임스 하든(LA 클리퍼스)이며, 데이미언 릴러드(포틀랜드·7556회), 르브론 제임스(LA 레이커스·7446회) 순으로 3점 슛 시도가 많았다.
커리는 가장 많은 3점 슛을 시도한 만큼 성공도 4222개로 가장 많다. 성공률은 42.2%를 기록 중이다. 이번 시즌에도 3점 슛 시도(418회)와 성공(164개) 모두 리그 전체 1위를 달리고 있다.
다만 커리의 맹폭에도 콜든스테이트가 댈러스에 115-123으로 졌다.
커리는 림과의 거리를 가리지 않은 과감한 3점 슛 시도와 성공 등으로 리그를 대표하는 장거리 슈터가 됐지만, 과거 골 밑 돌파와 화려한 덩크가 상징이었던 NBA 플레이 스타일을 ‘3점 슛 난사 리그’로 망쳤다는 비판도 받고 있다.
NBA 슈퍼스타 스테픈 커리. 로이터 연합뉴스
