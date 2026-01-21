“경기 시간인데 심판이 없어요”…초유의 지각 사태에 WKBL 징계 결정

16일 KB vs 신한은행 경기서 사고

경기 규칙을 설명하는 김영만 경기운영본부장. WKBL 제공

경기가 시작할 시간에 심판이 나타나지 않은 사상 초유의 사태에 대해 한국여자농구연맹(WKBL)이 징계 카드를 꺼냈다.WKBL은 21일 “심판 배정 임무 규정을 위반한 김영만 경기운영본부장에게 2월 20일까지 1개월 자격 정지를 부과했다”고 밝혔다. 또한 박선영 경기운영부장에 대해서는 견책 조치했다.지난 16일 충북 청주체육관에서 열린 청주 KB와 인천 신한은행의 경기에는 심판진이 경기장에 늦게 도착하며 경기가 지연되는 일이 발생했다. 현장에는 경기가 시작하기 1시간을 채 안 남겨두고 긴급히 공지되면서 선수단은 몸을 풀고도 경기를 시작하지 못하는 사태가 발생했다. 언론에는 경기 시작 시각인 오후 7시가 넘어 공지됐다.김 본부장은 각 경기에 주심 한 명과 부심 두 명 등 총 3명의 심판을 배정하고 경기 하루 전 이들에게 배정 사실을 통보해야 할 책임이 있다. 그러나 이번에는 심판 배정 여부를 공지하지 않는 실수가 벌어졌다.결국 WKBL은 긴급히 대체 심판들을 투입하기로 했고 이들이 도착하기까지 경기 개시가 30분 지연됐다. 지역에서 급구한 대체 심판이었지만 별다른 판정 논란 없이 경기는 무난하게 치러졌다.황당한 사태에 팬들의 원성이 터져 나왔다. KB는 경기 개시 지연으로 판매된 입장권을 전액 환불하고 전면 무료입장으로 전환했다. WKBL은 KB의 환불 조치에 대해 WKBL이 직접 책임지고 전액 부담하기로 했다.WKBL은 “경기 운영에 차질을 빚어 팬과 관계자 여러분께 사과드린다”며 “향후 재발 방지를 위해 경기 운영 및 현장 관리 시스템 전반에 대한 점검과 개선을 추진하겠다”고 사과했다.