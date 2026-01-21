부상 딛고, 9연패 끊고, 라이벌 꺾었다…농구판 꼴찌들의 ‘특별한 1승’

삼성생명·신한은행·삼성의 드라마

이미지 확대 윤예빈 닫기 이미지 확대 보기 윤예빈

이미지 확대 최윤아 감독 닫기 이미지 확대 보기 최윤아 감독

이미지 확대 김효범 감독 닫기 이미지 확대 보기 김효범 감독

2026-01-21 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“이런 날도 오는구나 싶네요. 못 잊을 것 같습니다.”●윤예빈 ‘부활’… 삼성생명 승리 이끌어지난 19일 충북 청주체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 용인 삼성생명과 청주 KB의 맞대결. 이날 22득점 5리바운드 4스틸로 삼성생명의 74-61 승리를 이끈 윤예빈(29)은 경기 후 모처럼 환한 미소를 지어 보였다.윤예빈의 이날 활약은 팀의 간절했던 연패 탈출과 맞물려 더 극적으로 다가왔다. 리그 정상급 선수로 성장해가던 윤예빈은 2022년 국가대표 경기를 치르다 왼쪽 무릎 십자인대를 다치며 쓰러졌다. 과거 오른쪽 무릎 십자인대 부상까지 겪었기에 선수 생활을 장담할 수 없었다. 그런 윤예빈이 좌절을 이겨내고 부활해 거둔 승리에는 남다른 감동이 있었다.프로의 세계에서 이기고 지는 것은 ‘병가지상사’지만 때론 우승만큼이나 의미가 남다른 1승이 있다. 리그 최약체로 전락해 연패가 일상인 팀이 승리할 때 그렇다. 잦은 연패 속에 20일 기준 5위로 떨어진 삼성생명에겐 이날 승리가 이번 시즌 가장 의미 있는 1승이었다.●최윤아 신한은행 감독, 9연패 벗어나약체팀의 감동 드라마는 여자농구 최하위인 인천 신한은행이 지난 18일 기나긴 9연패에서 벗어났을 때도 만들어졌다. 드라마의 주인공은 최윤아(41) 감독. 과거 신한은행에서 ‘레알 신한’ 왕조를 일군 주축 선수로 활약했던 그는 이번 시즌 사령탑으로서 팀 역대 최다인 9연패라는 불명예 기록을 세웠다.마음고생이 심했던 최 감독은 승리 후 떨리는 목소리로 “신한은행에서 (우승과 연패) 모든 기록의 중심에 제가 다 있다”면서 “제가 가진 영광의 기록보다 ‘앞으로 더 많은 것을 만들 수도 있겠구나’라고 긍정적으로 생각하려고 한다”고 말했다.●김효범 삼성 감독, 8연패 끝내고 승리남자농구에서는 꼴찌팀 서울 삼성이 지난 11일 서울 SK에 승리를 거두고 지긋지긋한 8연패에서 벗어나며 드라마를 썼다. 특히 연고지 라이벌을 꺾고 거둔 승리라 더 특별했다.남자 프로농구 최초의 1980년대생 감독인 김효범(43) 삼성 감독은 연패 기간 선수들을 다그치지 않았다. 대신 그는 애써 밝은 표정으로 “선수들은 잘했다”며 자신의 부족함을 자책하곤 했다. 긴긴 연패 끝에 거둔 승리에 김 감독도 모처럼 밝은 표정을 지었다. 그는 “우리 팀은 이기는 게 어렵지만 이렇게 해주면 연승할 수 있을 것 같다”며 활짝 웃어 보였다.