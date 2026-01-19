‘만년 꼴찌’ 하나은행에 이런 날이? 3라운드 MVP·MIP 휩쓸었다

방금 들어온 뉴스

'만년 꼴찌' 하나은행에 이런 날이? 3라운드 MVP·MIP 휩쓸었다

류재민 기자
류재민 기자
입력 2026-01-19 19:23
수정 2026-01-19 19:23
진안·박소희 동시 수상…5년 만에 경사

WKBL 제공
WKBL 제공


한동안 여자농구 최약체로 ‘만년 꼴찌’ 평가를 받던 부천 하나은행이 라운드 최우수선수(MVP)와 기량발전상(MIP)을 동시에 수상하는 겹경사를 맞았다. 올 시즌 이상범 감독 체제에서 환골탈태하며 팀이 리그 선두로 질주하더니 개인 수상까지 얻어냈다.

한국여자농구연맹(WKBL)은 BNK금융 2025~26 여자프로농구 flex 정규리그 3라운드 MVP로 진안이 선정됐다고 발표했다. 전체 77표 중 30표를 얻으며 김소니아(부산 BNK)를 12표 차로 제쳤다.

진안은 3라운드 5경기에서 평균 30분 19초를 뛰며 16득점 9.4리바운드 3어시스트 등을 기록했다. 득점과 리바운드, 공헌도 면에서 모두 팀 내 1위다. 개인 통산 세 번째 라운드 MVP이기도 하다.

하나은행은 박소희가 MIP로 선정되며 잘 나가는 집안의 실력을 자랑했다. 개인 통산 첫 라운드 MIP다. 심판부와 경기 운영 요원 투표 전체 36표 중 32표를 획득했다. 박소희는 지난 10일 용인 삼성생명전에서 역대 본인 한 경기 최다인 10도움을 기록했고, 14일 BNK전에서 역대 본인 한 경기 최다인 5개의 3점슛을 넣었다. 이번 시즌 박소희는 팀의 상승세를 이끄는 주역으로 활약하고 있다.

하나은행 소속 선수가 라운드 MVP와 MIP를 동시에 받은 것은 2020~21 시즌 6라운드에 정예림과 강이슬이 받은 것이 처음이자 마지막이다. 당시 하나은행은 6라운드 전승을 거두며 막판 돌풍을 일으킨 바 있다.



라운드 MVP 진안은 상금 200만원, MIP 박소희는 100만원을 받는다.
류재민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
