또 바꿔?…KBL, 외국인 선수 2명 동시 출전시킨다

리그 경쟁력 강화 위해 다시 예전으로

FA제도·외국인 선수 연봉 규정도 손질

이미지 확대 KBL 닫기 이미지 확대 보기 KBL

외국인 선수 출전 규정을 끊임없이 바꿔 온 한국농구연맹(KBL)이 다음 시즌부터 외국인 선수 2명이 동시에 출전할 수 있도록 개정하기로 했다.KBL은 15일 서울 강남구 KBL 센터에서 제31기 제2차 임시총회·제3차 이사회를 열고 외국인 선수 제도 개선과 관련해 논의했다. 이에 따라 현행 외국인 선수 ‘2명 보유·1명 출전’에서 2026~27 시즌부터는 ‘2명 보유·2명 출전’으로 변경됐다.앞서 KBL은 2018~19시즌까지 일부 쿼터에 외국인 선수 2명 동시 출전을 허용한 바 있다. 그러나 2019~20 시즌부터 국내 선수 입지 확보 등을 위해 모든 쿼터에 외국인 선수를 한 명씩만 기용하게 했다.어느 정도 정착되는가 싶었던 외국인 선수 출전 규정은 그러나 리그 경기력 제고 등을 이유로 바꿔야 한다는 목소리가 나왔다. 이에 KBL은 2, 3쿼터에 2명을 동시에 뛰는 방안을 내놨다. 1쿼터와 4쿼터는 1명만 나설 수 있다.현재는 허용되지 않는 외국인 선수의 연봉 보장 계약도 이번 이사회를 통해 풀리면서 계약 유연성이 확대됐다. 인접 국가 리그와의 영입전에서도 경쟁력을 더할 수 있을 것으로 기대된다.KBL은 자유계약선수(FA) 제도도 일부 변경했다. 선수의 계약 소진 기준이 기존 정규리그 경기 2분의 1(27경기) 이상 출전 명단에서 출전 시간으로 바뀌었다.FA 협상은 ‘챔피언결정전 종료 다음 날’에서 ‘챔피언결정전 종료일 기준 3일 후’부터 시작하는 것으로 조정됐다. FA를 통해 타 구단으로 이적한 선수가 12월 31일까지 이적할 수 없었던 규정은 폐지됐고 FA 미체결 선수는 은퇴 여부와 상관없이 향후 리그 복귀 시에는 FA 신청 절차를 밟도록 했다.