팬들 “어시스트 한 개 더!”에 무릎 친 강이슬

방금 들어온 뉴스

기사 검색

류재민 기자
입력 2026-01-13 00:51
수정 2026-01-13 01:01
박지수에 패스… 트리플 더블 완성

강이슬. WKBL 제공
강이슬.
WKBL 제공


“트리플 더블 하고 싶어서 지수 줬어요.”

지난 11일 경기 용인실내체육관에서 열린 청주 KB와 용인 삼성생명의 경기에서 강이슬은 팬들의 외침을 들었다. 처음엔 무슨 말인지 몰랐던 강이슬은 뒤늦게 그 말이 “어시스트 한 개 더”였음을 알아차렸다. 트리플 더블까지 어시스트 한 개가 남았다는 외침이었다.

팬들의 목소리가 귀에 꽂힌 강이슬은 경기 종료 3분여를 남기고 이어진 KB의 속공 때 골 밑을 지켰다. 성수연이 강이슬에게 패스를 줬지만 강이슬은 직접 득점하는 대신 뒤따라오던 박지수에게 공을 건넸다. 박지수가 득점하면서 강이슬의 개인 통산 두 번째 트리플 더블이 완성됐다.

강이슬은 “예전엔 연장전까지 가서 했었고 정규 쿼터에서는 처음”이라며 “지수가 잘 넣어줘서 할 수 있었다”고 웃었다. 이날 그는 10점 10어시스트 11리바운드를 기록했다.

리그 대표 3점 슈터인 강이슬의 트리플 더블은 의미가 컸다. 과거에 무리해서 슛을 던지던 모습에서 벗어나 팀플레이를 하는 선수가 됐다는 방증이기 때문이다.



강이슬은 “예전에는 오기를 부렸는데 지금은 다른 선수를 살려주는 여유가 생겼다”며 웃었다.
류재민 기자
2026-01-13 28면
