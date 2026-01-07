창원 LG, 서울 삼성 8연패로 몰아넣고 선두 유지…LG, 삼성 상대 홈 10연승

이미지 확대 양준석.KBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 양준석.KBL 제공

이미지 확대 니콜슨.KBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 니콜슨.KBL 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프로농구 창원 LG가 서울 삼성을 8연패로 몰아넣고 선두를 질주했다.LG는 7일 창원실내체육관에서 열린 2025-26 LG전자 프로농구 삼성과의 경기에서 83-70으로 승리했다.21승 8패를 기록한 LG는 2위 안양 정관장과의 승차를 2경기차로 벌렸다. LG는 또 2022년 12월부터 이어온 삼성과의 홈 9연승 기록을 10연승으로 늘리는 데 성공했다. 또 올 시즌 삼성과의 4번째 경기에서도 승리했다.반면 삼성은 이날도 패하면서 9승 20패로 대구 한국가스공사와 함께 공동 9위로 처졌다. 또 삼성은 올 시즌 가스공사가 기록한 최다 연패 기록인 8연패와 타이를 이뤘다.LG는 1쿼터부터 삼성의 외곽을 허물고 아셈 마레이가 골밑을 장악하면서 쉽게 경기를 풀어 나갔다. 칼 타마요가 1쿼터에 3점슛 2개 포함 10점을 넣는 동안 마레이가 리바운드 싸움에서 앞서 나가며 팀 리바운드에서도 15개로 7개인 삼성을 압도하며 26-18로 앞서 나갔다.반격에 나선 삼성은 2쿼터 들어 점수 차를 좁히며 종료 6분6초를 남기고 윤성원의 스틸에 이은 드라이브인으로 34-35까지 추격했다.그렇지만 LG에는 타마요가 있었다. 고비 때마다 타마요는 내외곽을 휘저으며 득점을 올렸고, 이미 전반에만 22점을 몰아치며 51-42로 앞섰다.삼성의 추격이 어느 정도 이루어지던 경기에 변수가 생긴 것은 3쿼터 4분 39초를 남기고서였다. 삼성의 득점원인 앤드류 니콜슨이 테크니컬 파울 지적에 불만을 품고 심판에 항의하다 실격당하며 경기장에서 쫓겨나면서 사실상 승부는 끝난 것이나 다름없었다.지난 경기 더블더블을 기록했던 타마요가 31점에 5리바운드로 공격 선봉에 나섰고, 양준석도 3점슛 3개 포함 15점으로 공격 지원에 나섰다. 마레이는 13점에 16리바운드로 골밑을 지켰다.삼성은 케럼 칸터가 무려 40점에 13리바운드로 더블더블을 기록했지만, 나머지 선수들이 모두 한 자릿수 득점에 불과할 정도로 빈약했다. 특히 이날 경기 전까지 최근 5경기에서 90.6점을 실점할 만큼 수비가 되지 않았는데, 이날도 83점을 허용하면서 어려운 경기를 펼쳤다.