윌리엄스 1.7초 버저비터… kt, LG 잡고 4연승 ‘고공 점프’

방금 들어온 뉴스

윌리엄스 1.7초 버저비터… kt, LG 잡고 4연승 ‘고공 점프’

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-01-04 23:56
수정 2026-01-04 23:56
프로농구 수원 kt가 종료 직전 터진 용병 데릭 윌리엄스의 극적인 버저비터로 선두 창원 LG를 잡고 4연승을 달렸다.

kt는 4일 수원 kt 소닉붐 아레나에서 열린 2025~26시즌 LG와의 경기에서 종료 1.7초 전 터진 윌리엄스의 극적인 역전포로 76-75 승리를 따냈다. 15승(14패)째를 올린 kt는 4연승을 기록하면서 공동 4위 서울 SK에 1.5경기까지 접근했다.

전반을 35-25로 여유 있게 앞서나간 kt는 3쿼터에서만 11점을 몰아넣은 타마요를 막지 못하며 4쿼터 종료 2분 20초를 남기고 69-69 동점을 허용했다. 이어 kt는 종료 1분 22초를 남기고 칼 타마요에게 2점을 내주며 69-71로 첫 역전을 허용했다.

그러나 kt에는 윌리엄스가 있었다. 종료 30.8초 전 미들 점퍼로 74-73을 만들더니 74-75로 패색이 짙던 종료 1.7초 전 조엘 카굴랑안의 도움을 받아 던진 외곽슛이 그대로 종료음과 함께 림을 통과해 극적인 승리를 차지했다. 윌리엄스가 21득점에 5리바운드로 승리의 수훈갑이 됐다.

잠실에서는 원주 DB가 서울 삼성을 83-76으로 꺾으며 5연승을 달렸다. 삼성은 7연패 늪에 빠졌다. 안양에서 열린 안양 정관장과 부산 KCC 경기는 76-68로 정관장이 승리했다.

이제훈 전문기자
2026-01-05 28면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
