100점 경기 꽉 채운 여자농구…‘별 중의 별’은 25득점 변소정

부산 사직체육관서 첫 올스타전 열려

공격농구 선보이며 팀 유니블이 승리

변소정 첫 출전에 MVP·득점상 수상

4일 부산 동래구 사직체육관에서 열린 BNK금융 2025~26 여자프로농구 올스타전에서 최우수선수(MVP)에 선정된 변소정이 팬들에게 마음을 전하고 있다. 2026.1.4 부산

김단비가 4일 부산 동래구 사직체육관에서 열린 2025~26 여자프로농구 올스타전에서 심판으로 변신해 경기를 지켜보고 있다. 2026.1.4 부산

평소 많은 득점이 나지 않는 여자프로농구가 100득점 경기를 만들며 6년 만에 부산에서 열린 올스타전을 화려하게 장식했다.박정은 부산 BNK 감독이 지휘한 ‘팀 포니블’은 4일 부산 사직체육관에서 열린 BNK금융 2025~26 여자프로농구 올스타전에서 이상범 부천 하나은행 감독이 이끈 ‘팀 유니블’을 100-89로 물리쳤다.이날 경기는 사직체육관에서 처음으로 열리는 올스타전이라는 점에서 많은 주목을 받았다. 한국여자농구연맹(WKBL)에 따르면 이날 5759명의 유료 관중이 찾으며 역대 올스타전 최다 관중 기록을 세울 정도로 관심이 뜨거웠다.팀 유니블에는 올스타 투표 1위 이이지마 사키(하나은행)를 필두로 김소니아(BNK), 신지현(인천 신한은행), 이해란(용인 삼성생명) 등이 나섰다. 팀 포니블에는 올스타 투표 2위 김단비(아산 우리은행)를 비롯해 강이슬(청주 KB), 박소희(하나은행), 진안(하나은행) 등이 출전했다.이날 경기는 다양한 볼거리로 축제의 열기를 달궜다. 이 감독은 박소희와 맞붙었고, 박 감독은 3점슛 2개 포함 6득점 3리바운드 2어시스트를 기록했다. 최윤아 신한은행 감독은 2004년 존스컵 당시 대만 선수와 충돌할 당시 보여줬던 발차기를 재현했고, 위성우 우리은행 감독도 직접 코트에 서기도 했다.다양한 이벤트와 함께 진행된 경기는 1쿼터부터 팀 유니블이 37-35로 근소하게 앞서며 화끈한 공격 농구가 펼쳐졌다. 2쿼터는 박 감독의 3점슛에 힘입어 팀 포니블이 62-57로 앞선 채 전반을 마쳤다.팀 포니블은 3쿼터엔 이명관과 변소정이 각각 8점과 7점을 기록하는 활약 속에 77-60으로 크게 앞섰다. 4쿼터 들어 신지현과 이이지마 등의 외곽포가 폭발한 팀 유니블이 83-83까지 따라붙었지만 팀 포니블이 다시 앞서나가며 100-89로 승리했다.최우수선수(MVP)는 25점을 넣어 팀 포니블의 승리에 앞장선 변소정이 차지했다. 올스타전에 처음 출전한 변소정은 기자단 투표에서 총 62표 중 43표를 받아 박소희(11표)를 큰 격차로 따돌렸다. 최다 득점자에게 주어지는 득점상도 거머쥐며 MVP 상금 300만원, 득점상 상금 200만원의 주인공이 됐다. 상금 200만원의 베스트 퍼포먼스상은 김단비에게 돌아갔다.변소정은 “첫 올스타전에서 이런 상을 받아 의미가 크다”면서 “경기 때는 던져야 할 순간에 생각이 너무 많아 기회를 못 살릴 때가 있다. 올스타전에서만 이런 모습을 보이면 안 되고 리그에서도 보일 수 있도록 더 열심히 해야 할 것 같다”고 의지를 다졌다.축제를 마친 여자프로농구는 10일 삼성생명과 하나은행, 신한은행과 BNK의 경기로 정규리그를 재개한다.