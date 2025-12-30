힉스와 윌리엄스가 57점 합작하는데 어떻게 이겨…수원 kt, 서울 삼성 5연패로 몰아넣으며 2연승

이미지 확대 아이재아 힉스.KBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 아이재아 힉스.KBL 제공

프로농구 수원 kt가 외국인 용병 아이재아 힉스가 39점을 쏟아붓는 맹활약을 앞세워 서울 삼성을 5연패의 수렁으로 몰아넣었다.kt는 30일 수원 kt소닉붐아레나에서 열린 2025-26 LG전자 프로농구 삼성과의 경기에서 111-86으로 대승했다. 111득점은 이번 시즌 한 경기 한 팀 최다 득점 기록이다.2연승을 거둔 kt는 13승14패로 5위 서울 SK와의 승차를 2.5경기 차로 줄이며 6위를 유지했다. 반면 단독 7위였던 삼성은 이날 패배로 9승17패로 울산 현대모비스, 고양 소노와 함께 공동 7위가 됐다.삼성의 수비가 1쿼터부터 허물어지면서 싱겁게 경기가 끝났다. kt는 힉스가 1쿼터에 7분 13초만 뛰면서도 3점슛 1개 포함 17점을 쓸어담으며 공격을 주도했다. 힉스는 1쿼터 6개의 필드골을 모두 성공시키는 등 100%의 슛감을 자랑했다.힉스가 휴식을 위해 코트를 벗어나자 이번에는 데릭 윌리엄스의 득점포가 불을 뿜었다. 1쿼터 종료 2분 2초를 남기고 윌리엄스의 3점포로 kt는 28-18까지 점수 차를 벌렸다.kt는 2쿼터에서도 삼성의 수비가 헐거워진 틈을 비집고 들어가 종료 1분 45초를 남기고 55-39, 16점차까지 달아났다. kt는 2쿼터에서도 3점슛 6개를 시도해 5개를 성공하는 등 필드골 성공률이 59%에 달했다. 반면 삼성은 필드골 성공률이 40%에 불과해 점수 차를 좁히기에 역부족이었다.전반을 58-42로 여유 있게 앞서나간 kt는 3쿼터에서도 주도권을 잃지 않으며 점수 차를 오히려 더 벌려 89-65로 3쿼터를 마치며 삼성의 백기를 일찌감치 받아냈다.kt는 힉스가 3점슛 3개 포함 39점으로 개인 한 경기 최다 득점을 기록했으며 윌리엄스도 18점을 기록하는 등 외국인 듀오가 57점을 합작했으며 박준영이 17점에 필드골 성공률 100%를 기록했다. 특히 kt는 수비를 바탕으로 상대 턴오버에 의한 득점을 무려 27차례나 성공할 정도로 삼성 코트를 초토화했다.반면 삼성은 케럼 칸터가 26점에 8리바운드, 이근휘가 15점, 이원석 14점으로 공격했지만 헐거워진 수비로 대량실점하며 승부를 되돌리기에 역부족이었다.