돌풍 하나은행, 박지수 있는 KB도 잡았다…3연승으로 단독 선두 질주

이미지 확대 정현.WKBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 정현.WKBL 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

돌풍을 일으키고 있는 여자프로농구 부천 하나은행이 박지수가 버틴 청주 KB를 잡고 3연승을 달리며 10승 고지에 선착했다.하나은행은 18일 청주체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 KB와의 경기에서 3점슛 5개를 포함해 17점을 올리며 커리어하이 득점을 기록한 정현 등의 활약을 앞세워 81-72로 승리했다.3연승을 달린 하나은행은 10승3패로 단독 1위가 된 부산 BNK(7승5패)와는 2.5경기차를 유지한 채 올 스타 휴식기를 맞이했다. 반면 우리 아산은행에 일격을 당한 KB는 하나은행에도 패하면서 공동 2위에서 3위(7승6패)로 내려앉았다.초반 허예은의 외곽포를 연이어 허용하며 KB에 리드를 잡힌 하나은행은 2쿼터에서 양인영의 분전으로 전세를 뒤집는 데 성공했다.2쿼터 2분 31초를 남기고 양인영의 골밑슛으로 35-35 동점을 만드는 데 성공한 하나은행은 고비 때마다 정현의 3점포가 터지면서 전반을 43-35로 앞선 채 마쳤다.3쿼터 들어 박지수를 활용한 공격이 잘 풀리지 않은 KB를 강력하게 압박한 하나은행은 박소희와 정현이 앞선에서 3점슛을 연이어 성공하며 3쿼터 종료 2분여를 남기고는 63-53까지 달아났다.4쿼터 종료 1분 18초 전 76-72로 쫓기던 하나은행은 박지수의 파울을 둘러싸고 김완수 감독이 테크니컬 파울을 받으면서 상승세가 꺾여 그대로 경기를 마무리했다.정현이 3점 슛 5개를 포함해 17점을 올리며 승리의 주역이 됐고 박소희가 13점 7도움, 이이지마 사키와 진안이 각각 12점씩, 양인영이 8점 6리바운드를 보탰다.KB에선 허예은이 21점 5도움으로 분전했으나 박지수는 13점 7리바운드로 다소 아쉬운 성적표를 받아들었다.여자프로농구는 29일 인천 신한은행과 용인 삼성생명, 31일 우리은행과 BNK의 경기 이후 올스타 휴식기에 들어가며 올스타전은 다음 달 4일 부산 사직체육관에서 개최된다.