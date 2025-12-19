2026년 새해맞이는 농구장에서…KBL, 농구영신 뷰잉파티 개최

이미지 확대 KBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 KBL 제공

KBL은 31일 오후 8시 30분 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 tvN스포츠와 함께 ‘KBL×tvN스포츠 농구영신 뷰잉파티’를 연다고 19일 밝혔다.농구영신은 매년 마지막 날 정규시즌 경기 중 한 경기를 밤 시간대에 편성해 팬과 함께 새해를 맞이하는 KBL 대표 연말연시 이벤트다. 올해 농구영신 경기는 12월 31일 오후 9시 30분 부산 사직체육관에서 부산 KCC와 원주 DB의 맞대결로 치러진다.KBL은 경기장을 찾지 못하는 팬을 위해 뷰잉파티를 마련했다. 경기 생중계에 앞서 오후 8시 30분부터는 MC 오효주 아나운서, 농구 예능 프로그램에 출연 중인 박찬웅 캐스터, 방송인 정규민이 경기 관전 포인트를 짚고 팬과 직접 소통하는 시간을 갖는다. 이후 경기 관람과 함께 새해맞이 카운트다운도 한다.현장을 찾은 팬 전원에겐 KBL×마블 컬렉션 클래퍼를 비롯해 KBL 프렌즈 응원부채, 2026 짱구 캘린더, 팝콘 등 다양한 선물을 준다. 농구영신 뷰잉파티 예매는 23일 오전 11시부터 CGV 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 가능하다.