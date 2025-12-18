하나은행 돌풍 주역 사키, 아시아 쿼터 선수 최초 올스타 팬 투표 1위…박소희 생애 첫 올스타 선정

이미지 확대 이이지마 사키. WKBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 이이지마 사키. WKBL 제공

여자프로농구 올스타 명단.WKBL 제공

여자프로농구에서 돌풍을 일으키고 있는 부천 하나은행의 이이지마 사키가 아시아쿼터 선수로는 처음으로 올스타 팬 투표에서 1위를 차지했다.한국여자농구연맹(WKBL)은 지난 17일 마감된 BNK금융 2025-26 여자프로농구 올스타 팬 투표에서 이이지마가 1만9915표를 받아 1만 9874표를 얻은 김단비(아산 우리은행·1만9874표)를 41표차로 제치고 1위에 올랐다고 18일 밝혔다. 이는 팬 투표 100% 반영이 본격적으로 시작된 2017~18시즌 이후 역대 최소 득표 차다. 지난 시즌 도입된 아시아 쿼터로 국내 무대에 온 선수가 올스타전 팬 투표에서 1위에 오른 것도 이번이 처음이다.지난 시즌 올스타 투표에서 15위(총 16명 선발)를 기록했던 이이지마는 올 시즌 단숨에 1위로 도약했다. 또 하나은행 소속 선수로는 2022~23시즌 신지현 이후 두 번째 팬 투표 1위라는 기록도 함께 남겼다.지난해 팬 투표에선 청주 KB 소속이던 나가타 모에(도요타 안텔로프스)가 9위로 아시아 쿼터 선수 중 가장 높은 순위를 기록했다.하나은행은 또 2022-23시즌 인천 신한은행 이후 3년 만에 올스타 후보 5명 전원이 올스타로 선발되는 기쁨을 누렸다.지난 시즌 신인상을 받은 신한은행 홍유순과 우리은행 이민지는 데뷔 2년 차에 처음으로 올스타가 됐다. 이들 외에도 하나은행 박소희, 부산 BNK 변소정, KB 이채은 등 5명이 처음으로 올스타에 뽑혔다. 올스타에 선정된 20명의 선수는 팬 투표 순위에 따라 팀 유니블과 팀 포니블로 나뉜다.전날 경기 종료 기준 정규리그 1위인 하나은행의 이상범 감독이 팀 유니블을, 2위 BNK의 박정은 감독이 팀 포니블을 지휘한다. 여자프로농구 올스타전은 내년 1월4일 오후 2시 부산 사직실내체육관에서 열린다.