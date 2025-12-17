심판 향해 박수 ‘짝’…“너 퇴장!” 농구장에서 무슨 일이?

심판 향해 박수 '짝'…"너 퇴장!" 농구장에서 무슨 일이?

류재민 기자
류재민 기자
입력 2025-12-17 07:10
수정 2025-12-17 07:10
kt 윌리엄스 테크니컬 파울 얻어
규정 따라 U-파울까지 겹쳐 퇴장
문경은 감독 “재차 교육시키겠다”

데릭 윌리엄스가 16일 경기 고양소노아레나에서 열린 2025~26 프로농구 고양 소노와 수원 kt의 경기에서 패스를 시도하고 있다. 2025.12.16 KBL 제공
데릭 윌리엄스가 16일 경기 고양소노아레나에서 열린 2025~26 프로농구 고양 소노와 수원 kt의 경기에서 패스를 시도하고 있다. 2025.12.16 KBL 제공


“저도 자제시켜야겠습니다.”(문경은 수원 kt 감독)

15일 경기 고양소노아레나. kt가 81-82로 밀리던 4쿼터 종료 2분 45초 전 데릭 윌리엄스가 퇴장당하는 일이 발생했다.

하윤기의 어시스트로 앨리웁 덩크를 선보인 윌리엄스가 넘어진 후 심판을 보면서 박수를 치자 심판이 테크니컬 파울을 준 상황이었다. 앞서 U-파울을 받았던 윌리엄스가 테크니컬 파울까지 얻자 퇴장을 당하게 된 것. 규정상 선수가 심판을 향해 박수를 치거나 에어펀치를 날리는 등의 행동을 하면 테크니컬 파울을 받는다. 한 경기에서 U-파울과 테크니컬 파울을 함께 받으면 퇴장이다.

접전 상황에서 발생한 비상사태였지만 kt는 마지막 1.4초를 남겨두고 하윤기가 상대 파울을 유도했고 자유투 2개 중 1개를 넣어 86-85 승리로 끝났다. 혹시 모를 역전의 여지를 남기지 않기 위해 두 번째 골은 일부러 넣지 않았다.

문 감독은 경기 후 당시 상황에 대해 설명했다. 그는 “선수가 어떤 생각이었는지 몰라도 심판을 보면서 박수를 치면 무조건 테크니컬 파울이 나갈 수밖에 없다”면서 “나도 경기본부장을 해봤고 알고 있어서 할 말이 없었다”고 말했다.

이어 “윌리엄스도 적응해야 하고 저도 자제시켜야 한다”면서 “재차 교육시켜야 할 것 같다”고 덧붙였다.

아쉬움을 남기긴 했지만 어쨌든 승리했다. 그리고 그 승리의 중심에는 윌리엄스가 있었다. 윌리엄스는 26점 8리바운드 1어시스트로 모든 선수를 통틀어 가장 많은 득점을 넣었다.

이날 경기에서는 문 감독이 “칭찬해주고 싶다”고 언급한 신인 강성욱의 활약도 빛났다. 4쿼터 승부처에서 중요한 3점슛을 성공시키며 팀 승리에 기여했다. 특히 마지막에 강성욱이 엔드라인에서 찔러준 패스가 하윤기가 파울을 얻어내는 결과로 이어지면서 마지막에 마침표를 찍는 데 도움을 줬다. 강성욱은 이날 11점 6리바운드 6어시스트를 기록했다.

문 감독은 “승률을 5할로 맞춰놨기 때문에 분위기를 잘 이어서 홈경기에서도 승리할 수 있도록 준비하겠다”고 말했다. kt는 오는 19일 원주 DB와 홈에서 맞붙는다.
류재민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
