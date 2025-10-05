3쿼터 8-32, ‘친정 방문’ kt 김선형 실책 악몽…SK 안영준 3점 응징 ‘쾅’, 도우미는 김낙현

이미지 확대 수원 kt 김선형이 5일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2025~26 프로농구 정규시즌 서울 SK와의 원정 경기에서 드리블하고 있다. KBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 수원 kt 김선형이 5일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2025~26 프로농구 정규시즌 서울 SK와의 원정 경기에서 드리블하고 있다. KBL 제공

프로농구 수원 kt가 9점 차로 밀린 3쿼터 위기의 순간, 가드 김선형이 공을 잡았다. 그런데 코너에 몰린 김선형은 오재현을 피해 뒤로 패스했지만 공이 동료들을 모두 지나 하프 라인을 넘었다. 서울 SK 김낙현이 공격권을 사수했고 침착하게 코너로 패스했다. 이어 안영준이 3점을 터트린 후 승리를 확신한 듯 포효했다.플래시 썬의 첫 친정 방문은 악몽이었다. 김선형은 5일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2025~26 프로농구 정규시즌 서울 SK와의 원정 경기에서 24분을 뛰며 3점 5도움 7리바운드를 기록했다. 간판 가드의 부진에 kt는 64-104로 완패하며 시즌 1승1패가 됐다.프로 데뷔하고 14시즌 동안 SK에서만 뛰었던 김선형은 지난여름 kt로 이적했다. 이에 이날 친정을 찾은 문경은 kt 감독과 김선형에게 관심이 쏠렸다. 전희철 SK 감독도 경기 전 김선형에 대한 수비를 강조했다.전 감독은 “스페이싱을 위해 알빈 톨렌티노를 주전으로 내보내는 방안도 고려했는데 우선 김선형을 막기 위해 오재현, 최부경, 안영준을 먼저 투입했다”며 “김선형, 아이재아 힉스 등이 속공의 시작점이라 수비 위치가 중요하다. 김선형의 습관을 아는 선수들이 미리 끊어야 한다”고 설명했다. 이어 “kt를 상대하는 법을 익혀야 한다. kt, 창원 LG, 부산 KCC 등을 잡아야 상위권에 오를 수 있다”고 덧붙였다.1쿼터 오재현에게 틀어막힌 김선형은 2쿼터 외곽포로 처음 점수를 올린 뒤 두 팔 들어 세레머니를 펼쳤다. 한희원, 박준영까지 3점을 꽂으면서 kt가 전반 차이를 3점까지 좁혔다. SK의 계획은 3쿼터부터 맞아떨어졌다. 김선형은 경기가 풀리지 않자 오재현의 수비에 신경질적으로 반응했고 실책까지 범했다.흐름이 넘어간 상황에서 자밀 워니가 골밑을 폭격했다. 이에 점수 차가 3쿼터 5분 만에 20점까지 벌어졌고, kt는 결국 3쿼터에만 8-32로 밀렸다. 문 감독이 “워니에게 25점 정도 내준다고 보고 나머지 막을 것”이라고 계획을 밝혔지만 워니는 38점 18리바운드 맹활약했고 김낙현과 안영준도 각각 10점, 12점을 보탰다.kt는 3점(8-13), 리바운드(29-42) 모두 밀렸다. 문 감독은 “김선형을 4쿼터에 내보내지 않으려고 했는데 후련하게 다 털어내라고 출전시켰다”면서 “연패가 없어야 한다. 앞으로도 상대 팀들이 공간을 좁혀서 수비할 텐데 연습을 통해 대책을 세우겠다”고 다짐했다.