초보 양동근 한 수 가르친 강혁 감독…캡틴 정성우 3점 83%·20점, 가스공사 시범경기 승

이미지 확대 양동근 울산 현대모비스 감독이 28일 대구체육관에서 열린 2025 프로농구 시범경기 대구 한국가스공사와의 홈경기에서 선수들에게 작전을 지시하고 있다. KBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 양동근 울산 현대모비스 감독이 28일 대구체육관에서 열린 2025 프로농구 시범경기 대구 한국가스공사와의 홈경기에서 선수들에게 작전을 지시하고 있다. KBL 제공

이미지 확대 강혁 대구 한국가스공사 감독이 28일 대구체육관에서 열린 2025 프로농구 시범경기 현대모비스와의 홈경기에서 선수들을 바라보고 있다. KBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 강혁 대구 한국가스공사 감독이 28일 대구체육관에서 열린 2025 프로농구 시범경기 현대모비스와의 홈경기에서 선수들을 바라보고 있다. KBL 제공

이미지 확대 대구 한국가스공사 정성우가 28일 대구체육관에서 열린 2025 프로농구 시범경기 현대모비스와의 홈경기에서 김준일과 대화하고 있다. KBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구 한국가스공사 정성우가 28일 대구체육관에서 열린 2025 프로농구 시범경기 현대모비스와의 홈경기에서 김준일과 대화하고 있다. KBL 제공

이미지 확대 대구 한국가스공사 샘조세프 벨란겔이 28일 대구체육관에서 열린 2025 프로농구 시범경기 현대모비스와의 홈경기에서 드리블하고 있다. KBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구 한국가스공사 샘조세프 벨란겔이 28일 대구체육관에서 열린 2025 프로농구 시범경기 현대모비스와의 홈경기에서 드리블하고 있다. KBL 제공

이미지 확대 울산 현대모비스 이승현이 28일 대구체육관에서 열린 2025 프로농구 시범경기 대구 한국가스공사와의 홈경기에서 슛하고 있다. KBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 울산 현대모비스 이승현이 28일 대구체육관에서 열린 2025 프로농구 시범경기 대구 한국가스공사와의 홈경기에서 슛하고 있다. KBL 제공

프로농구 사령탑 3시즌째(대행 포함)를 맞는 강혁 대구 한국가스공사 감독이 초보 양동근 울산 현대모비스 감독을 상대로 선배의 위용을 보여줬다. 주장 정성우, 샘조세프 벨란겔이 장기인 압박 수비를 펼치며 41점을 합작했다.가스공사는 28일 대구체육관에서 열린 2025 프로농구 시범경기 현대모비스와의 홈경기에서 95-82로 이겼다. 전날 디펜딩챔피언 창원 LG에 7점 차로 패한 가스공사는 시범경기 마지막 날 승리하면서 새달 3일 개막하는 정규시즌을 기분 좋게 맞게 됐다. 반면 현대모비스는 지난 20일 부산 KCC전(90-61 승)의 기세가 꺾였고, 양 감독은 공식전 첫 패배를 떠안았다.가스공사는 속공 득점 대결에서 19-5로 크게 앞섰다. 전날 9%(32개 중 3개)에 그쳤던 3점 성공률도 44%(27개 중 12개)까지 끌어올렸다. 가드 벨란겔과 정성우가 각각 21점 6도움, 20점 6도움 맹활약했다. 정성우의 3점 성공률은 83.3%(6개 중5개), 벨란겔은 42.9%(7개 중 3개)였다. 망콕 마티앙이 15점 4리바운드, 돌아온 라건아도 11점 8리바운드로 힘을 보탰다.현대모비스는 ‘두목 호랑이’ 이승현이 20점 8리바운드 7도움으로 분전했다. 트레이드로 KCC에서 팀을 옮긴 이승현은 큰 소리로 동료들을 독려하는 리더십을 보여줬다. 지난 시즌 수원 kt에서 뛰었던 레이션 해먼즈도 20점 12리바운드를 기록했다. 이승현과 해먼즈는 내외곽에서 공을 주고받으며 점수를 쌓았다. 양 감독이 새 정규시즌 공격에서 두 선수를 활용할 가능성이 높을 것으로 보인다. 다만 박무빈(4점 5도움), 서명진(9점 6도움)이 상대 앞선에 밀린 부분은 명가드 출신 양 감독의 과제로 남았다.1쿼터 해먼즈와 서명진이 3점으로 기선을 제압하자 김국찬이 연속 5점으로 반격했다. 정성우의 외곽포로 역전한 가스공사는 김준일이 공격리바운드로 힘을 보탰다. 하지만 수비 로테이션이 꼬이며 서명진에게 3점을 허용했다. 현대모비스는 이승현이 원거리에서 점수를 올렸다. 하지만 마티앙이 우동현에게 공을 받아 덩크, 벨란겔이 3점을 넣었다. 이에 로메로가 외곽포로 응수하면서 1쿼터 26-26 동점이 됐다.2쿼터엔 라건아가 투입되자마자 3점을 꽂았다. 이어 신승민이 연속 5점을 몰아쳤지만 가스공사의 3점이 림을 외면했다. 현대모비스는 이승우, 이대헌 등 식스맨들이 득점 행진에 가담했다. 이어 동시에 코트를 밟은 함지훈이 자유투 라인쪽으로 패스했고 이승현이 미들슛을 넣었다. 라건아의 득점으로 반격한 가스공사는 우동현, 정성우의 연속 3점으로 2점 앞선 채 전반을 마쳤다. 이승현이 1, 2쿼터에만 12점 6리바운드를 올리며 가스공사를 위협했다.3쿼터엔 현대모비스 서명진, 박무빈이 호흡을 맞췄지만 골밑을 파고드는 벨란겔을 막지 못했다. 픽앤롤로 마티앙의 득점을 도운 벨란겔은 스텝백을 활용해 슛을 넣은 다음 미구엘 옥존의 공을 가로채 레이업을 올렸다. 현대모비스는 해먼즈를 향한 이승현의 골밑 패스로 해법을 찾았다. 이어 이승현이 골밑에서 공을 빼줬고 해먼즈가 외곽슛을 터트렸다. 하지만 마티앙이 벨란겔과 엘리웁 덩크를 합작하면서 가스공사가 3쿼터 우위를 10점까지 늘렸다. 벨란겔이 10분 동안 11점, 마티앙이 9점을 몰아쳤다.4쿼터 초반 이승현이 득점한 후 큰 목소리로 동료들을 독려했다. 그는 사이드 라인에서 수비를 따돌리고 미들슛을 꽂았다. 그러나 정성우가 3점에 이어 레이업 돌파로 차이를 벌렸다. 다만 마티앙은 상대 210㎝인 에릭 로메로의 높이에 막혔다. 하지만 정성우의 연속 득점에 라건아, 벨란겔까지 슛을 터트리면서 가스공사가 승기를 가져갔다.