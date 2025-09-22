2023 1순위 문정현의 동생 문유현, 신인드래프트 신청…프로농구 얼리 역대 최다 14명

이미지 확대 한국 농구 국가대표 문유현이 2월 23일 인도네시아 아레나에서 열린 2025 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵 조별예선 A조 6차전 인도네시아와의 원정 경기에서 드리블하고 있다. FIBA 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국 농구 국가대표 문유현이 2월 23일 인도네시아 아레나에서 열린 2025 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵 조별예선 A조 6차전 인도네시아와의 원정 경기에서 드리블하고 있다. FIBA 제공

2023 프로농구 신인드래프트 1순위 문정현(수원 kt)의 친동생 문유현(고려대)은 몇 번째로 이름이 불릴까. 올해 역대 최다 14명의 조기 신청 선수가 프로 무대에 도전장을 내밀었다.한국농구연맹(KBL)은 22일 2025 신인드래프트 46명의 명단을 발표했다. 11월 14일 서울 송파구 잠실학생체육관에서 열리는 이번 드래프트엔 대학 졸업 예정 선수 29명, 조기 신청 선수 14명, 일반인 3명 등이 참가했다.이규태(연세대), 프레디(건국대) 등 대학 무대를 주름잡는 4학년 빅맨들이 이름을 올린 가운데 국가대표 경력이 있는 3학년 가드 문유현, 3학년 센터 강지훈, 2학년 포워드 이유진(이상 연세대) 등도 신청서를 접수했다. 고교 졸업 예정자는 양우혁(삼일고), 송한준(광신방송예고) 등이다.일반인 참가자로는 임동일(중앙대), 김민규(안양고), 안다니엘(사이몬프레이저대) 등이 포함됐다. KBL 경기위원회가 이들에 대한 서류와 영상을 검토했다.최종 공시된 신인드래프트 참가자는 10월 16일 드래프트 컴바인에서 신장, 점프력, 윙스팬 등을 측정한다. 드래프트 순위 추첨은 11월 7일 서울 강남구 KBL센터에서 진행된다.