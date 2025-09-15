11월 16일 여농 개막전, 첫 여성 감독 대결…‘우승’ BNK 박정은 vs ‘데뷔’ 신한 최윤아

이미지 확대 박정은 부산 BNK 감독이 지난 3월 20일 부산 사직체육관에서 열린 2024~25 여자프로농구 챔피언결정전 3차전에서 아산 우리은행을 꺾고 우승한 뒤 선수들에게 헹가래를 받고 있다. WKBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 박정은 부산 BNK 감독이 지난 3월 20일 부산 사직체육관에서 열린 2024~25 여자프로농구 챔피언결정전 3차전에서 아산 우리은행을 꺾고 우승한 뒤 선수들에게 헹가래를 받고 있다. WKBL 제공

최윤아 인천 신한은행 감독이 지난 2일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 청주 KB전에서 선수들을 바라보고 있다.

여자프로농구가 최초의 여성 우승 사령탑인 박정은 부산 BNK 감독과 첫발을 내딛는 최윤아 인천 신한은행 감독의 맞대결로 6개월 대장정 막을 연다.한국여자농구연맹(WKBL)은 15일 2025~26시즌 일정을 발표했다. 디펜딩챔피언 BNK과 신한은행이 11월 16일 오후 2시 부산 사직체육관에서 공식 개막전을 펼친다. WKBL 출범 이후 여성 사령탑 간 대결은 이번이 처음이다.2021년 부임한 박 감독은 지난 시즌을 앞두고 자유계약선수(FA) 박혜진, 김소니아를 영입하면서 구단에 창단 첫 우승 트로피를 안겼다. 이번 시즌엔 핵심 아시아쿼터 자원이었던 이이지마 사키(부천 하나은행)가 빠진 자리를 채우는 게 관건이다.최 감독은 지난 정규시즌 5위로 플레이오프(PO)에 오르지 못한 신한은행의 지휘봉을 잡았다. 아시아쿼터 2순위로 185㎝의 센터 미마 루이를 영입하고 1순위 신인 이가현을 지명하는 등 착실히 시즌을 준비 중이다. 개막전부터 탄탄한 주전 라인업의 BNK와 맞붙으면서 시즌 전력을 시험해 볼 기회를 잡았다.WKBL은 토요일 경기를 기존 1경기에서 2경기(오후 2시, 4시)로 확대 편성했다. 일요일 경기는 오후 4시에 시작되는데 BNK의 주말, 공휴일 홈 경기는 중계방송 관계로 오후 2시에 시작한다. 휴식일은 화, 목요일이다.정규리그는 내년 4월 3일 종료된다. 내년 2월 28일부터 3월 22일까진 2026 국제농구연맹(FIBA) 여자농구 월드컵 최종 예선 여파로 리그 일정이 중단된다. 포스트시즌은 2026년 4월 8일~30일 진행된다. 올스타전은 내년 1월 4일이다.